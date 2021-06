Account-Löschungen und Trinkspiele: Das sind die neuen Apple-Regeln

In Punkt 2.3.1 betont Apple zudem, dass irreführende Werbung für die Funktionen einer App auch dann zum Ausschluss aus dem App Store führt, wenn diese außerhalb des Software-Kaufhauses, also etwa auf Facebook oder Instagram gezeigt wird. Hier scheint Apple endlich auf die massive Zunahme an betrügerischen App Store-Angeboten zu reagieren.

Zu letztgenannter Gruppe wird die in Punkt 4.3 getroffene Ergänzung zählen. Hier weist Apple jetzt explizit darauf hin, dass der App Store inzwischen so viele Trinkspiel-Apps anbietet, dass diese Kategorie als ausreichen gesättigt angesehen wird.

Im Rahmen der laufenden WWDC Entwickler-Konferenz hat Apple auch die sogenannten „ App Store Review Guidelines “ überarbeitet und das Regelwerk, an das sich ( fast ) alle im App Store aktiven App-Anbieter halten müssen, an mehreren Stellen ergänzt, präzisiert und umformuliert.

Insert

You are going to send email to