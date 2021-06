Angriff auf „Apple Music 1“: Amazon Music kündigt „DJ Mode“ an

Der Online-Händler Amazon wird sein Musik-Streaming-Angebot Amazon Music um einen neuen Hör-Modus ergänzen, der personalisierte Live-Radio-Sender mit Moderatoren, bekannten DJs, und Featured Artists kombinieren wird.

Buhlt aktuell wieder um Kunden: Amazon Music

Der sogenannte Amazon Music DJ Mode wird zuerst in den Vereinigten Staaten an den Start gehen und das Musik-Programm dann auch mit Live-Moderationen, kleinen Anekdoten und Interviews durchsetzen, die dem seelenlosen Streaming-Angebot ein Radio-Gefühl verleihen sollen.

In Deutschland bietet Amazon den Zugriff auf Amazon Music im Rahmen des Prime Day aktuell 4 Monate kostenlos an, hat aber noch nichts dazu angekündigt, wann auch der neue DJ Mode hierzulande verfügbar sein wird.

Angriff auf „Apple Music 1“

In den USA scheint es Amazons Radio-Modus direkt mit dem Radio-Angebot von Apple Music aufnehmen zu wollen. Während Apple neben „Apple Music 1“ den Hit-Sender „Apple Music Hits“ und den Country-Sender „Apple Music Country“ anbietet, setzt Amazon auf eine ähnliche Spartenauswahl.

Der Online-Händer startet seinen DJ Mode mit „Rap Rotation“, „Country Heat“ und „All Hits“. Allerdings lassne sich die Playlisten auch weiterhin ohne DJ Mode konsumieren. Hier spielen die Stationen dann die selbe Musik, verzichten aber auf die Moderationsanteile und Sprachinhalte.

Neben den drei Standard-Radios, wird Amazon wechselnde Künstler-Stationen anbieten. Den Auftakt macht hier „The Billie Eilish Takeover“.

DJ-Mode per Alexa-Sprachkommando

Aktiviert werden die neuen Radio-Stationen im DJ Mode über Sprachkommandos. US-Nutzer können Befehle wie “Alexa, play Rap Rotation in DJ Mode”, “Alexa, play Country Heat in DJ Mode”, “Alexa, play All Hits in DJ Mode” oder “Alexa, play The Billie Eilish Takeover” nutzen, um die neuen Radio-Inhalte abzuspielen.