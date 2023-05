Abschlussbericht Online-Werbung: Bundeskartellamt geht Anfangsverdacht gegen Apple nach

Was Apple angeht, erinnert das Bundeskartellamt an die Einführung der sogenannten „App Tracking Transparency“-Abfrage (ATT), die dazu geführt hat, dass viele Werbe-Werkzeuge auf iOS-Geräten nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung der Anwender genutzt werden können. Gleichzeitig hatte Apple den App-Anbietern vorgeschrieben, die neuen Datenschutz-Anforderungen nicht anderweitig zu umgehen.

Das Bundeskartellamt hat heute den zusammenfassenden Abschlussbericht seiner so genannten Sektoruntersuchung Online-Werbung vorgelegt ( PDF-Download ) und beschreibt in dem knapp 70 Seiten starken Dokument den Ist-Zustand beim Wettbewerb der Online-Werber im Netz.

