EcoFlow PowerStream: Video und Preise des Balkonkraftwerks mit Speicher und Smart Plugs

2kWh Storage Kit: 2.509 Euro Alle Komponenten des No Storage Kit in Kombination mit einer DELTA 2 Max Powerstation. Statt vier flexiblen 100-Watt-Solarmodulen zwei starre 400-Watt-Solarmodule.

1kWh Storage Kit: 2.092 Euro Alle Komponenten des No Storage Kit in Kombination mit einer DELTA 2 Powerstation.

Mitte April tauchten in der offiziellen Applikation des für seine Powerstations bekannten Anbieters EcoFlow erste Hinweise auf ein neues Balkonkraftwerk mit Speicher und smarter Energieverwaltung auf. Jetzt stehen die Preise fest, mit denen die EcoFlow PowerStream in den deutschen Markt startet.

