WWDC im Livestream: Drei Wege zur Apple-Keynote am Montag

Um weitere Videos von der WWDC zu konsumieren, also vor allem die Entwickler-Sessions die Apple zum Demonstrieren und Vorstellen neuer Technologien und Systemfunktionen nutzt, der sollte sich die offizielle WWDC-Applikation installieren, die den Zugriff auf das Videomaterial und die Suche in allen Clips gestattet.

Zudem hat Apple die hauseigene Event-Seite auf der Apple-Homepage überarbeite und wird am Montag auch auf apple.com/apple-events einen Livestream anbieten. Wer die etwa zwei Stunden lange Dauerwerbesendung Anfang der kommenden Woche nicht am Rechner mitverfolgen möchte, der greift zur offiziellen TV-Applikation Apples. Auch hier wird Apple die Keynote übertragen.

So wird sich die Auftakt-Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder über Google Videoplattform YouTube konsumieren lassen.

In Vorbereitung auf die diesjährige WWDC Entwickler-Konferenz am kommenden Montag hat Apple jetzt seine Live-Streams-Adressen freigegeben und sowohl auf der hauseigenen Event-Seite als auch im offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens entsprechende Platzhalter geschaltet.

