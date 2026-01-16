Ab Anfang 2027: CNBC plant deutschsprachiges Angebot

Der US-Wirtschaftssender CNBC will sein Angebot auf den deutschsprachigen Markt ausweiten. Unter dem Namen CNBC DACH ist eine Plattform für Wirtschafts- und Finanznachrichten auf Deutsch geplant, die sich an Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz richtet.

Der Start ist für Anfang 2027 vorgesehen und steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Geplant ist ein Angebot, das klassische Fernsehinhalte mit digitalen Formaten, sozialen Netzwerken und Veranstaltungen kombiniert.

US-Medien drängen verstärkt auf den hiesigen Markt

Der Schritt fügt sich in eine Entwicklung ein, die sich seit einiger Zeit beobachten lässt. US-Medienunternehmen bauen ihre Präsenz in Europa aus und bringen ihre Inhalte zunehmend selbst in die lokalen Märkte. Erst vor Kurzem ist mit HBO Max ein weiterer großer Anbieter mit eigenem Angebot in Deutschland gestartet. Gleichzeitig ziehen sich viele US-Studios und Medienhäuser aus der klassischen Lizenzvergabe an lokale Partner zurück und setzen stattdessen auf eigene Plattformen und Markenauftritte vor Ort.

Diese Strategie verspricht mehr Kontrolle über Inhalte, Vermarktung und Nutzerdaten, erhöht aber auch den Wettbewerb in bereits dicht besetzten Medienmärkten. Für die Zuschauer bedeutet das eine wachsende Zahl internationaler Angebote, die stärker auf lokale Sprache und regionale Themen zugeschnitten sind.

Fokus auf Wirtschaftsnachrichten aus der Region

CNBC DACH soll internationale Marktberichterstattung mit einem klaren Schwerpunkt auf wirtschaftliche Entwicklungen im DACH-Raum verbinden. Geplant sind eigene Redaktionen in Frankfurt, Zürich und Wien sowie weitere Standorte in Deutschland.

Aus Sicht von CNBC soll das deutschsprachige Angebot eine Lücke schließen. Zwar ist der Sender international präsent, bislang fehlte jedoch ein dediziertes Angebot in deutscher Sprache. Mit CNBC DACH will das Unternehmen wirtschaftliche Themen aus der Region stärker sichtbar machen und diese in einen globalen Zusammenhang einordnen. Spätestens zum Launch dürfte auch die Apple-TV-App des Senders in Deutschland verfügbar werden.