ifun.de — Apple News seit 2001. 45 527 Artikel

Überblick auf laufende Ports und Prozesse

PortKiller: Mac-Freeware erleichtert die Portverwaltung unter macOS
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

Mit PortKiller 3.2 ist eine macOS-Anwendung erschienen, die sich an Entwickler richtet, die regelmäßig mit lokalen Servern, Containern oder Tunnellösungen arbeiten. Die App bündelt Informationen zu belegten Netzwerkports direkt in der macOS-Menüleiste und ermöglicht so einen schnellen Zugriff.

Portkiller Menue

PortKiller will typische Probleme im Entwicklungsalltag übersichtlicher und schneller lösbar machen, ohne separate Terminalbefehle oder zusätzliche Werkzeuge nutzen zu müssen.

Überblick auf laufende Ports und Prozesse

Netzwerkports dienen als Kommunikationsschnittstellen zwischen aktiven Anwendungen. Wenn mehrere Dienste parallel laufen, kann es vorkommen, dass ein benötigter Port bereits belegt ist. PortKiller erkennt automatisch alle aktuell lauschenden TCP Ports auf dem System und zeigt an, welcher Prozess sie verwendet. Nutzer können gezielt nach Portnummern oder Prozessnamen suchen und sich die Ergebnisse filtern lassen.

Portkiller Macos

Über die Menüleiste lassen sich Prozesse bei Bedarf beenden. Dabei unterscheidet die App zwischen einem regulären Beenden und einem sofortigen Abbruch, falls ein Dienst nicht mehr reagiert. Häufig genutzte Ports können als Favoriten markiert werden, um sie schneller wiederzufinden. Zusätzlich lassen sich Ports überwachen, sodass eine Mitteilung erscheint, sobald sich deren Status ändert.

Integration moderner Entwicklungsumgebungen

Neben der klassischen Portübersicht bietet PortKiller Funktionen für komplexere Setups. Dazu gehört die Verwaltung von Portweiterleitungen in Kubernetes Umgebungen. Solche Weiterleitungen verbinden lokale Rechner mit Diensten, die in Containern oder Clustern laufen. PortKiller kann diese Verbindungen anlegen, ihren Status überwachen und sie bei einem Abbruch automatisch wiederherstellen. Verbindungsprotokolle helfen dabei, Fehlerquellen leichter einzugrenzen.

Portkiller App Fenster

PortKiller setzt mindestens macOS 15 Sequoia voraus und läuft sowohl auf Intel Macs als auch auf Apple Silicon. Die Anwendung wird als signiertes und notarisiertes Paket bereitgestellt und lässt sich wahlweise manuell oder über gängige Paketmanager installieren.
16. Jan. 2026 um 10:55 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.527 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Als Ergänzung von einem Dev: Das alles kann man auch im Terminal machen. Hier geht’s wohl eher darum, dass man eine GUI hat. Auch Kuberbetes etc. kann man übers Terminal einsehen.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45527 Artikel in den vergangenen 8851 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven