HBO Max streamt jetzt auch in Deutschland

Der Videodienst HBO Max ist von heute an auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Der Markteintritt dürfte den Wettbewerb unter den bisher in Deutschland aktiven Anbietern verschärfen. Insbesondere auf Sky kommen schwere Zeiten zu. Während namhafte HBO-Inhalte wie „Game of Thrones“, „Succession“, „The Last of Us“ oder „The White Lotus“ bisher über Sky Wow verfügbar waren, wird dort aus dieser Ecke nicht mehr viel nachkommen. HBO wird neue Film- und Serienproduktionen künftig selbst anbieten, und die Lizenzen für derzeit noch bei anderen Anbietern verfügbare HBO-Inhalte werden vermutlich nicht ewig weiterlaufen.

Abonnenten des hierzulande neuen Videodienstes dürfen sich unter anderem auf Inhalte wie das „Game of Thrones“-Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“, die französische Serie “The Seduction”, das Max-Original „The Pitt“ und die prominent besetzte Serie „All Her Fault“ freuen. Im Filmbereich wirbt HBO mit Blockbustern wie „Superman“, „The Batman“, „Dune“ oder der „Harry Potter“-Filmreihe. Zudem sollen Abonnenten sämtliche Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 zu sehen bekommen.

Mit Werbung, Standard oder Premium

Preislich stellt sich HBO in den drei für Videodienste fast schon obligatorischen Kategorien auf:

Basis-Abo mit Werbung: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD. Ab Januar 2026 zum Preis von 5,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 6,99 Euro/Monat.

Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD. Ab Januar 2026 zum Preis von 5,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 6,99 Euro/Monat. Standard: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD, inklusive 30 Downloads. Ab Januar 2026 zum Preis von 11,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 12,99 Euro/Monat.

Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD, inklusive 30 Downloads. Ab Januar 2026 zum Preis von 11,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 12,99 Euro/Monat. Premium: Auf vier Geräten gleichzeitig streamen in 4K Ultra HD mit Dolby Atmos und bis zu 100 Downloads. Ab Januar 2026 zum Preis von 16,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 17,99 Euro/Monat.

Ergänzend haben Abonnenten die Möglichkeit, 3 Euro im Monat für ein Sport-Paket zu bezahlen. HBO will hier Premium-Inhalte aus dem Sportbereich bieten, darunter sämtliche Matches der Australian Open und von Roland-Garros sowie mehr als 300 Tage Live-Radsport inklusive jeder Etappe der Tour de France in voller Länge.

Sonderaktionen von waipu.tv und RTL+

Abonnenten von RTL+ oder waipu.tv können einen Blick auf die von diesen Diensten in Kooperation mit HBO angekündigten Sonderangebote werfen. So bietet RTL+ entsprechende Kombipakete zu Preisen ab 9,99 Euro im Monat an, während man für die beiden Pakete bei Einzelbuchung zusammen mindestens 15,98 Euro bezahlen müsste. Bei waipu.tv soll HBO Max zusammen mit waipu.tv Perfect Plus zu Preisen ab 17,99 Euro im Monat angeboten werden. Beide Angebote sollten in den nächsten Stunden online gehen.