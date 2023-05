3IXAM: Neue 3D-App für Mac-Nutzer startet Betatest

Mit 3IXAM (ausgesprochen als „Three-Exam“) bereitet sich eine neue Mac-Applikation für 3D-Gestalter auf ihren Markteinstieg vor und sucht derzeit nach interessierten Anwendern, die eine Vorabversion der Desktop-Anwendung über Apples Testumgebung TestFlight ausprobieren möchten.

We’re excited to share with you the fastest rendering in the world💙Check it out and see for yourself! https://t.co/pBJjePYyeW #3ixam #3dmodeling #NFT #3dart pic.twitter.com/GrmosUXgWt

— 3IXAM (@3_IXAM) April 26, 2023