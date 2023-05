Vodafone packt RTL+ auf seine TV-Boxen

Vodafone bietet die Set-Top-Box von Apple bereits seit 2020 als Alternative zu seinen klassischen Videoboxen für Neu- und Bestandskunden an. Seit Jahresbeginn bekommt man hier auch das neueste Modell von Apple TV 4K , allerdings nur in der WLAN-Version.

Zum Start findet sich die App von RTL+ erstmal nur auf der GigaTV Cable Box 2, in Kürze soll die Anwendung dann auch auf der GigaTV Cable Box der ersten Generation verfügbar sein. Unabhängig davon wird die Streaming-App von RTL auch in den App Stores der GigaTV Net Box und dem von Vodafone angebotenen Apple TV 4K zum Download angeboten.

