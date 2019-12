36C3 startet: Hacker-Kongress streamt auf iPhone, iPad und Apple TV

Auf den 36. Chaos Communications Congress haben wir euch bereits im Vorfeld der Veranstaltung hingewiesen – von heute Vormittag an streamt der Hacker-Kongress seine Vorträge ins Netz.

Und dank der auch für den Apple TV verfügbaren 36C3-App könnt ihr den (simultan übersetzten) Vorträgen aus Leipzig auf iPhone, iPad und Fernseher live verfolgen. Ein Angebot, dass keinesfalls zum Standard-Repertoire vergleichbarer Treffen gehört – aber was ist mit dem CCC schon vergleichbar?

Für heute legen wir euch die Eröffnungsveranstaltung, den 12:50 Uhr-Termin „Tales of old: untethering iOS 11“ (Info) und den 14:00 Uhr-Vortrag „Remotely Compromising an iPhone through iMessage“ (Info) ans Herz.

Gegen Abend dürften unter anderem „Lecture: Let’s play Infokrieg“ (Info), „The KGB Hack: 30 Years Later“ (Info), „Inside the Fake Like Factories“ (Info) und „Geheimdienstliche Massenüberwachung vs. Menschenrechte“ (Info) ein Reinschauen verdient haben.

Zum Letztgenannten erklärt CCC-Sprecherin Constanze Kurz:

Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof beschäftigt sich nun schon seit Jahren mit der Frage, ob die durch Edward Snowden öffentlich bekanntgewordene geheimdienstliche Massenüberwachung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention kompatibel ist. Wie ist der Stand der Dinge? […] Wegen der schon Mitte Januar vom Bundesverfassungsgericht anberaumten mündlichen Anhörung zum BND-Gesetz wird sich ein Teil des Vortrags auch mit der deutschen geheimdienstlichen Massenüberwachung beschäftigen. Der CCC hat eine Stellungnahme zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung abgegeben, deren Inhalt kurz zusammengefasst wird.

Spannende Vorträge, die von 100 weiteren ergänzt werden und euch die Tage zwischen den Jahren versüßen. Ihr notiert euch bitte die folgenden Links: