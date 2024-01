Apple Vision Pro mit kräftigem Aufpreis über eBay erhältlich

Am Freitag sind ja in den USA die Reservierungen für die Apple Vision Pro angelaufen. Zumindest ein Teil der Vorbesteller will die neue Apple-Brille allerdings nicht für sich selbst verwenden, sondern sich stattdessen ein teils auch üppig kalkuliertes Zubrot verdienen. Auf der Auktionsplattform eBay finden sich mittlerweile etliche Einträge für die Apple Vision Pro, deren Anbieter zumindest teilweise auch internationale Lieferungen versprechen.

Wer auf der amerikanischen eBay-Webseite die Suche nach „Apple Vision Pro“ anwirft, bekommt aktuell rund 1.100 Treffer angezeigt, bei denen es sich zum Großteil um Kaufangebote für die neue Apple-Brille handelt. Die Verkäufer stellen bei der Angebotsbeschreibung in der Regel die Bestätigungsschreiben von Apple mit ein, in denen eine Lieferung oder Abholung direkt am ersten Verkaufstag zugesichert wird.

Die meisten Angebote sind zum Festpreis eingestellt, hin und wieder soll aber auch eine Apple Vision Pro zum Höchstpreis über eBay versteigert werden. Die Preise für die Festpreisangebote liegen zumeist um die 5.000 Dollar für das von Apple für 3.499 Dollar angebotenen Standardmodell.

Apple hat wohl nur 80.000 Vision Pro zum Start

Angesichts der zumindest aktuell sehr begrenzten Verfügbarkeit der Apple Vision Pro dürften die meisten der Anbieter auf eBay ihren Schnitt machen. Wer die Datenbrille bei Apple bestellen will, muss sich derzeit auf sechs bis sieben Wochen Wartezeit einstellen. Das zum Verkaufsstart verfügbare Kontingent der Brille war bereits am Freitag kurze Zeit nach dem Start der Vorbestellungen bei Apple vergriffen.

Wenngleich das alles an die Verkaufsstarts der ersten iPhone-Modelle erinnert, kann man die Situation sicherlich nicht direkt vergleichen. Soweit bislang bekannt, ist die schlechte Verfügbarkeit der Apple Vision Pro vor allem der Tatsache geschuldet, dass Apple hier nur vergleichsweise geringe Stückzahlen verkaufsbereit hat. Unbestätigte Zahlen sprechen von 80.000 Stück zum Start und einer Prognose von weniger als 400.000 verkauften Brillen über das gesamte Jahr 2024 hinweg.