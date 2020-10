20/20/20-Regel: Mac-App Twenttty hilft beim Augenschonen

Die eingebettete Infografik, die euch die 20/20/20-Regel noch mal ins Gedächtnis ruft, entstammt den von Zeiss formulierten „10 Tipps für gesunde Augen“ und bringt auf den Punkt, worauf bei der Empfehlung für Büroarbeiter geachtet werden sollte.

Wer den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt ist gut damit beraten seine Augen in regelmäßigen Abständen zu entspannen. Die 20/20/20-Regel schlägt dafür die passende Eselsbrücke und erklärt, worauf zu achten ist.

Ihr solltet euren Blick mindestens dreimal pro Stunde von euren digitalen Endgeräten lösen und statt Smartphone-Display, Tablet oder Rechner-Monitor ein Objekt in weiter Ferne fokussieren. Die aus den USA importierte 20/20/20-Regel hat dabei eigentlich ein Objekt in 20 Fuß Entfernung (also gut 6 Meter) vorgesehen. Zeiss vereinfacht die Faustregel für den deutschen Markt, will aber das gleiche Ziel erreichen.

Löst ihr euren Blick vom Monitor, entspannen sich die Augen. Regelmäßige 20-Sekunden-Pausen sollen bereits ausreichen, um späteren Erkrankungen vorzubeugen.

Zum Automatisieren der Prophylaxe-Maßnahme bietet sich im Mac App Store Neuerdings die kostenfreie Menüleisten-Anwendung Twenttty an. Diese registriert eure Nutzung des Rechners selbstständig und lässt während anhaltender Arbeitsphasen einen 20 Minuten Timer mitlaufen, der euch verlässlich an die kurzen Auszeiten erinnert.

Twenttty blendet dafür lediglich eine kurze Benachrichtigung ein, die ihr im Zweifelsfall auch ignorieren könnt. Zudem respektiert die 9 MB kleine Applikation die Nicht-Stören-Einstellungen der Nachrichten-Zentrale.

Ist die 20 Sekunden Pause vorüber erinnert die Anwendung mit einem Signalton daran, dass ihr euch nun wieder der Arbeit zuwenden könnt. Stört dieser im Büro lässt sich Twenttty auch komplett stummschalten.