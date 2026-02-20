„Die Apple-Story“: ARD kündigt Doku zum 50. Geburtstag an

Apple feiert am 1. April seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass könnt ihr euch auf eine ganze Reihe von begleitenden Veranstaltungen und Dokumentationen einstellen. Über das Vorhaben der ARD, das Firmenjubiläum mit einer Miniserie zu würdigen, haben wir bereits berichtet. Jetzt gibt es konkrete Ausstrahlungstermine und auch einen offiziellen Titel. Der Dreiteiler soll unter dem Titel „Die Apple-Story – Eine Vision verführt die Welt“ erscheinen und vorab in der ARD Mediathek veröffentlicht werden.

Im Fernsehen wird die erste Folge der Serie am 30. März erst zu später Stunde um 23:30 Uhr zu sehen sein. Vermutlich steuern jedoch ohnehin die meisten Interessenten die ARD Mediathek an, wenn sie die Produktion sehen wollen. Dort wird die Serie bereits ab dem 26. März verfügbar sein.

Apples Weg zum Weltkonzern

Die Dokuserie zeichnet nach Angaben der ARD Apples Entwicklung von einem rebellischen Computerhersteller hin zu einem globalen Technologiekonzern nach und zeigt zentrale Stationen, darunter die Einführung des Macintosh, den Weggang von Steve Jobs, seine Zeit bei NeXT und Pixar sowie seine spätere Rückkehr. Den Abschluss bildet die Einführung des iPhones, das als prägend für den weiteren technologischen und gesellschaftlichen Wandel gilt.

Die ARD verspricht dabei, ikonische Momente der Technikgeschichte mit persönlichen Geschichten und gesellschaftlichen Fragen zu verknüpfen. Ein besonderer Fokus soll dabei auf dem Bezug zu Deutschland liegen. Unter anderem kommen dabei der lange für Apple tätige Designer Hartmut Esslinger und der Typograf Erik Spiekermann zu Wort. Zudem haben die Produzenten frühe Wegbegleiter von Steve Jobs wie den maßgeblich am ersten Macintosh beteiligten Entwickler Andy Hertzfeld sowie Jobs’ ehemaligen Mitbewohner und engen Mitarbeiter Daniel Kottke interviewt.

Tim Cook will Jubiläum angemessen begehen

Apple selbst hat bereits angekündigt, dass das Jubiläum angemessen gefeiert werden soll. Was genau Tim Cook darunter versteht, werden wir spätestens am 1. April erfahren.