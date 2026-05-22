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Rundfunkbeitrag bleibt politisches Reizthem

18,36 Euro im Monat: Bundestag berät Entlastungsantrag
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26 Kommentare 26

Der Rundfunkbeitrag bleibt ein politisches Dauerthema. Der Bundestag hat am Donnerstag erstmals einen Antrag beraten, der Bürgerinnen und Bürger bei der Zahlung des Rundfunkbeitrags steuerlich entlasten soll. Konkret geht es darum, den Beitrag bei der Ermittlung des steuerlichen Existenzminimums zu berücksichtigen und das Einkommensteuerrecht zum 1. Januar 2027 entsprechend anzupassen.

Ard Mediathek

Der Antrag stammt von der AfD-Fraktion und wurde nach der Aussprache zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen. Federführend ist der Finanzausschuss. Eine Entscheidung ist damit noch nicht gefallen, der Vorgang zeigt aber einmal mehr, wie umstritten die Finanzierung von ARD, ZDF und Deutschlandradio bleibt.

Aktuell beträgt der Rundfunkbeitrag 18,36 Euro pro Monat und Wohnung. Gezahlt wird unabhängig davon, ob in einem Haushalt klassische Rundfunkgeräte vorhanden sind oder welche Angebote tatsächlich genutzt werden. Für viele Nutzerinnen und Nutzer findet der öffentlich-rechtliche Rundfunk ohnehin längst vor allem digital statt: über Mediatheken, Apps, Podcasts und Angebote auf Apple TV.

Noch keine Entscheidung

Bei uns war der Rundfunkbeitrag zuletzt mehrfach Thema. 2024 hatte die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten eine Erhöhung um 58 Cent auf 18,94 Euro empfohlen. Später folgte der Streit darüber, weil ARD und ZDF vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind.

Arte Tarantino Mediathek

Mediatheken bleiben Gegenwert

Unabhängig von der politischen Debatte hat sich die Nutzung der öffentlich-rechtlichen Angebote deutlich verschoben. ARD und ZDF arbeiten seit Jahren daran, ihre Inhalte stärker digital zu bündeln. Die gemeinsame Streaming-Plattform von ARD und ZDF ist ein Beispiel dafür, wie Mediatheken, Apps und Online-Angebote stärker zusammenwachsen.

Für Beitragszahler bleibt die Grundfrage dennoch dieselbe: Wie hoch darf der verpflichtende Beitrag sein und welche Entlastungen sind angemessen? Der jetzt beratene Antrag beantwortet diese Frage noch nicht, bringt aber eine weitere Variante in die Debatte ein. Statt den Beitrag unmittelbar zu senken, würde die Zahlung steuerlich stärker berücksichtigt.
22. Mai 2026 um 17:17 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Da spaltet die AfD wieder. Endlose Diskussion um paar Cent -die wollen nur die Gebührenfinanzierung und damit das Angebot des ÖRF abschaffen. Und das wäre ein echter Verlust. Dann hätten wir nur noch das Unterschichtenfernsehen der Bezahlsender.

  • Grundsätzlich bin ich wirklich für einen unabhängigen Rundfunk. Ich nutze das Angebot ausgiebig und denke auch, dass eine Demokratie so etwas braucht.
    Ob es im Verhältnis steht, drölfzig Sendeanstalten mit zig Regionalprogrammen, Radiosendern usw. zu unterhalten, sollte aber in Zeiten immer höher werdender Lebenshaltungskosten m.M.n. durchaus mal diskutiert werden. Am Ende muss man eben vielleicht auch überlegen, ob es nicht auch 5€ sein können statt knappen 20€.

  • Es ist und bleibt eine Zwangsabgabe. Könnte sie freiwillig gezahlt werden müsste, und würde das Geld viel sinnvoller eingesetzt werden.

  • Ich würde lieber Satoshis mit dem Geld kaufen, anstatt diese Zwangsgebühr zu bezahlen.

  • 2026 wäre ein Abo Modell kein Hexenwerk. Ich schaue kein lineares TV mehr und ÖRR gleich zweimal nicht. Die „paar“
    Euros darf ich doppelt bezahlen in der Firma und Privat

  • „Und das wäre ein echter Verlust.“

    Für dich vielleicht.

  • Ich bin selbständig mit 2 Gewerbeanmeldungen und arbeite im Haus. Konsequenz: 3 x 19€ !! Einsprüche zwecklos.

  • Bin absolut dagegen sowas brauchen wir nicht und es nutzen auch immer weniger!

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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