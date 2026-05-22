Mac-App DockPops räumt euer Dock auf

Mit DockPops gibt es eine neue Mac-App für alle, denen das Dock zu schnell unübersichtlich wird. Die Anwendung legt iPhone-ähnliche Ordner direkt im macOS-Dock an und öffnet diese als kleines Raster über dem Dock-Symbol. Vorgestellt wurde DockPops unter anderem im MacApps-Subreddit, weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite.

Die Idee ist einfach: Statt immer mehr App-Symbole nebeneinander ins Dock zu legen, lassen sich Programme in sogenannten Pops bündeln. Ein Klick auf das DockPops-Symbol öffnet die jeweilige Gruppe, zwischen mehreren Pops kann gewischt werden. Das erinnert bewusst an die App-Ordner auf dem iPhone, ist aber für den Mac-Alltag gedacht.

In der kostenlosen Version lassen sich zwei Pops mit jeweils sechs Apps anlegen. Das reicht bereits aus, um etwa Arbeits-Apps, Kreativprogramme oder häufig genutzte Werkzeuge voneinander zu trennen. DockPops ist damit weniger ein kompletter Dock-Ersatz als eine kleine Organisationshilfe für Nutzer, die ihr Dock nicht dauerhaft überladen möchten.

Premium kostet 9,99 Euro

Wer mehr Spielraum benötigt, kann die Premium-Funktionen einmalig per In-App-Kauf freischalten. In Deutschland werden dafür 9,99 Euro fällig. Premium erlaubt bis zu zehn Pops mit jeweils 16 Elementen. Zusätzlich lassen sich Dateien und Ordner hinzufügen, eigene Dock-Symbole und Farben pro Pop vergeben und die Inhalte besser sortieren.

Praktisch ist auch die Funktion „Open All“. Damit können alle Elemente eines Pops gemeinsam gestartet werden. Wer für ein Projekt regelmäßig dieselben Apps, Ordner und Dokumente benötigt, legt diese einmal ab und öffnet sie anschließend gemeinsam aus dem Dock. Ergänzend bietet DockPops schwebende Pop-Out-Fenster und sogenannte SmartyPops, die lokal passende Gruppen vorschlagen sollen.

Lokal und ohne Tracking

Der Entwickler betont, dass DockPops ohne Tracking, ohne Analysefunktionen und ohne Netzwerkzugriff arbeitet. Die App läuft lokal auf dem Mac und setzt macOS 14 oder neuer voraus. Damit eignet sie sich vor allem für Nutzer, die eine einfache Lösung suchen, um Apps, Projektordner und häufig genutzte Dateien schneller zu erreichen, ohne gleich das komplette Dock umzubauen.

DockPops ist kostenlos im Mac App Store erhältlich. Die Basisversion reicht zum Ausprobieren aus, die Premium-Freischaltung dürfte sich vor allem für Nutzer lohnen, die mehrere Arbeitsbereiche direkt im Dock ablegen möchten.