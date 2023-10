ARD und ZDF: Gemeinsame Streaming-Plattform startet offiziell

Für Anwender äußert sich das Zusammenwachsen der Digitalangebote vor allem durch die nun grenzenlosen Mediatheken von ARD und ZDF. Unabhängig davon, ob Anwender die ARD-Mediathek oder das ZDF-Pendant besuchen, fördern Suchfunktion und Empfehlungsalgorithmen fortan auch die Inhalte der jeweils anderen Plattform zu Tage. Lässt sich in der ARD-Mediathek die letzte Ausstrahlung des „heute journal“ aufrufen, können in der ZDF-Mediathek jetzt auch die „Tagesthemen“ angesteuert und wiedergegeben werden.

