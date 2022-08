Code-Konferenz 2022: Tim Cook, Jony Ive und Laurene Jobs im Gespräch

Ein spannender Termin für alle Apple-Beobachter und all jene Anwender, die nicht nur and den Produkten aus Cupertino sondern auch an den hier beschäftigten Personen interessiert sind.

This will be my last session of Code after 20 years. I thought it critical to gauge the impact of the tech icon who was the very 1st interview: Steve Jobs. So, I am bringing together the trio who knew him best to discuss his lasting impact: @tim_cook @laurenepowell and Jony Ive. pic.twitter.com/XIN7Ww9G18

— Kara Swisher (@karaswisher) August 23, 2022