Zettlr 4.0: Zettelkasten-App erhält umfassendes Funktionsupdate

Digitale Notizsysteme nach dem Zettelkasten-Prinzip werden seit Jahren nicht nur von Studenten, Autoren und in der Forschung, sondern auch von immer mehr Privatanwendern genutzt.

Mit Zettlr 4.0 steht nun eine neue Hauptversion eines der bekanntesten Vertreter der Wissensdatenbanken zur Verfügung, die den bestehenden Funktionsumfang deutlich erweitert und mehrere zentrale Komponenten überarbeitet.

Was ist das Zettelkasten-System?

Das Zettelkasten-System geht auf analoge Karteikästen zurück und verfolgt das Ziel, Wissen in viele kleine, eigenständige Notizen zu zerlegen. Diese Notizen werden untereinander verlinkt, verschlagwortet und langfristig weiterentwickelt. Statt linearer Dokumente entsteht so ein wachsendes Netz aus Gedanken, Textfragmenten und Verweisen. Digitale Umsetzungen übertragen dieses Prinzip auf Dateien und Ordner und ergänzen es um Suchfunktionen, Querverweise und Exportmöglichkeiten.

Was ist Zettlr?

Zettlr ist eine plattformübergreifende Open-Source-Anwendung, die Markdown-Dateien als Grundlage für persönliche Wissenssammlungen nutzt. Die Software richtet sich an Nutzer, die Texte schreiben, strukturieren und miteinander verknüpfen möchten, ohne an ein proprietäres Datenformat gebunden zu sein.

Neben klassischen Notizen lassen sich wissenschaftliche Arbeiten, Blogentwürfe oder Recherchesammlungen verwalten. Unterstützt werden unter anderem interne Links, Zitate, Fußnoten und verschiedene Exportformate über Pandoc.

Das ist neu in Version 4.0

Mit Version 4.0 erhält Zettlr mehrere tiefgreifende Änderungen: Der Tabelleneditor wurde vollständig neu entwickelt, nachdem frühere Versionen bei komplexen Tabellen zu Problemen führen konnten. Tabellen lassen sich nun stabil bearbeiten und sind besser in den Schreibfluss integriert. Neu ist außerdem eine integrierte Vorschau für Bilder und PDF-Dateien, die das parallele Arbeiten mit Referenzmaterial innerhalb der Anwendung ermöglicht.

Auch der Zitierparser wurde überarbeitet. Zettlr erkennt Zitierfehler nun direkt beim Schreiben und hebt die Syntax visuell hervor. Zusätzlich wird die pandoc-crossref-Syntax unterstützt, sodass Abbildungen, Tabellen und Gleichungen referenziert werden können. Für neue Nutzer führt ein Onboarding-Bildschirm durch wichtige Grundeinstellungen, während bestehende Anwender Hinweise zu Änderungen erhalten.

Weitere Anpassungen betreffen den Export, die Statistikansicht und die interne Dateiverwaltung. Änderungen im Dateisystem werden zuverlässiger erkannt, Exportprofile schneller erreicht und Schreibstatistiken übersichtlicher dargestellt. Ergänzt wird das Update durch eine überarbeitete Dokumentation, die Funktionen verständlicher erklärt und leichter auffindbar macht.

Zettelkasten-Fans sollten sich zudem die iOS-App Zettel anschauen.