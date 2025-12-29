100 Mio. Euro: Italien verhängt Kartellstrafe gegen Apple

Die italienische Wettbewerbsbehörde „Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato“ (AGCM) hat eine Geldbuße von rund 100 Millionen Euro gegen Apple verhängt. Im Mittelpunkt steht das seit 2021 eingesetzte „App Tracking Transparency“-Framework, kurz ATT, deren Einsatz Apple allen Anwendungen im App Store vorschreibt.

Nach Auffassung der Behörde missbraucht Apple damit seine marktbeherrschende Stellung im Markt für die Verteilung von iOS-Apps. Apple kontrolliert diesen Markt faktisch vollständig über den App Store und legt die Bedingungen für Entwickler einseitig fest.

Konkret beanstanden die Ermittler, dass Drittanbieter für die Nutzung von Daten zu Werbezwecken eine zusätzliche Einwilligung der Nutzer einholen müssen. Diese erfolgt über ein systemweites Hinweisfenster beim ersten Start einer App. Gleichzeitig sind Entwickler aus datenschutzrechtlichen Gründen gezwungen, weitere Zustimmungen einzuholen. Die Behörde sieht darin eine doppelte Hürde, die den Wettbewerb einschränkt und nicht erforderlich ist, um den Schutz persönlicher Daten sicherzustellen.

Parallele Untersuchungen in vielen Ländern

Das Verfahren in Italien reiht sich in eine Serie ähnlicher Untersuchungen innerhalb Europas ein. In Frankreich hatte die Wettbewerbsbehörde Apple bereits wegen der Ausgestaltung von ATT sanktioniert und eine Geldbuße von 150 Millionen Euro verhängt. Auch dort kamen die Behörden zu dem Schluss, dass die Umsetzung der Datenschutzabfragen nicht verhältnismäßig sei und insbesondere kleinere Anbieter benachteilige, die auf personalisierte Werbung angewiesen sind.

In Deutschland prüft das Bundeskartellamt Apples Vorgehen seit Längerem im Rahmen der erweiterten Missbrauchsaufsicht für große Digitalkonzerne. Die Behörde sieht Anhaltspunkte dafür, dass Apple eigene Dienste bei der Datennutzung anders behandelt als Drittanbieter und dadurch Wettbewerb verzerrt. In Polen wiederum untersucht die dortige Wettbewerbsbehörde, ob die Gestaltung der Tracking Abfragen unabhängige App Anbieter strukturell benachteiligt.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die italienische Entscheidung zusätzliche Bedeutung. Sie stützt die Einschätzung mehrerer nationaler Behörden, dass Apples Datenschutzinstrument zwar ein legitimes Ziel verfolgt, in seiner konkreten Ausgestaltung jedoch wettbewerbsrechtliche Probleme aufwirft. Die italienischen Ermittler betonen, dass ein gleichwertiger Schutz der Privatsphäre auch mit einer vereinfachten Einwilligung möglich gewesen wäre.