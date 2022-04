Zero-Day-Schwachstellen: Big Sur und Catalina weiter gefährdet

Unabhängig davon hat Apple bereits die erste Beta-Version von macOS 12.4 für Entwickler freigegeben und as Update sollte in Kürze auch über Apples öffentliches Beta-Programm verfügbar sein. Macht euch hier keine Hoffnungen auf großartige neue Funktionen, vielmehr dürfte Apple mit den aktuell veröffentlichten Updates weiter bemüht sein, Fehler auszubügeln und Probleme mit neuen Funktionen wie der gemeinsamen Nutzung von Eingabegeräten über mehrere Geräte hinweg mithilfe von „Universal Control“ zu beheben.

Allerdings würden wir den aktuellen Status keinesfalls als abschließend bewerten. Apple hat schon in der Vergangenheit so agiert, dass die aktuellen Versionen der Betriebssysteme vorrangig behandelt wurden, gravierende Fehler und Schwachstellen mit etwas Zeitverzug dann allerdings auch noch bei älteren Systemversionen behoben wurden. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass die betreffenden Updates für macOS Big Sur und macOS Catalina als ergänzende Sicherheitsupdates in Kürze nachgeliefert werden.

