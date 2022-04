Time Machine: Sichern und Wiederherstellen mit Apples Backup-Lösung

Wenn es um die Wiederherstellung von mithilfe von Time Machine gesicherten Dateien geht, bietet macOS verschiedene Optionen an. Ausführliche Infos hierzu stellt Apple auch in teils umfangreichen Support-Dokumenten bereit:

Die Datensicherungen laufen im Hintergrund, erfordern allerdings auch die Verfügbarkeit eines entsprechenden Zielspeichers. In der Regel dürfte dies eine externe Festplatte sein, wer ein NAS-System sein eigen nennt, kann Time Machine so konfigurieren, dass die Backups über WLAN automatisiert auf dem eigenen Server gespeichert werden. Weiterführende Infos hierzu stellen beispielsweise Synology und QNAP in ihren Support-Bereichen zur Verfügung:

Der Apple Support rührt ein wenig die Werbetrommel für die in macOS integrierte Backup-Lösung Time Machine . Das unten eingebettete 2-Minuten-Video will deutlich machen, wie einfach es ist, mit Time Machine gesicherte Dokumente wiederherzustellen.

