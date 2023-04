ZDFmediathek: Das sind die Neuzugänge im Mai 2023

Nach Paramount und Disney+ hat jetzt auch das ZDF die Liste mit seinen Mediathek-Neuzugängen im Mai vorgelegt. Im kommenden Monat wird das Angebot der ZDFmediathek um 13 neue Filme und Serienstaffeln erweitert, darunter auch neue Folgen für altbekannte Serien wie „Mord im Mittsommer“

WatchMe – Sex sells

Sechsteilige Instant-Fiction-Serie ab Freitag, 12. Mai

Ob "Girlfriend Experience", "DickRating" oder Livestream: Auf der Online-Plattform "WatchMe" ist der Kontakt direkt, persönlich und einfach – solange das Geld stimmt. Das ZDFneoriginal will das Phänomen "Only Fans" ergründen und herausfinden, was die neue Niedrigschwelligkeit der Sexarbeit mit intimen Wünschen macht.

Verschwörungen – Die Wahrheit der Anderen

Sechsteilige Doku-Serie ab Montag, 22. Mai

In Zeiten von Social Media und Fake News locken Verschwörungstheoretiker mit vermeintlich einfachen Antworten Millionen Menschen in ihr Netz. Die sechsteilige Doku-Serie "Verschwörungen – Die Wahrheit der Anderen" begibt sich in ein skurriles wie abgründiges Paralleluniversum.

Ich dich auch

Zweite Staffel der ZDFneoriginal-Comedyserie

In acht Folgen stellen sich Caro und Yannick einer neuen Herausforderung: Sie sind zusammengezogen. Doch wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich ein "Wir" ist und Freunde und Familie zu "uns" kommen? Was ist noch "meins", oder wo fängt "deins" an?

Terra X: Europa in …

Dreiteiler mit Mirko Drotschmann

Das antike Ägypten war eine der am weitesten entwickelten Hochkulturen und gibt bis heute viele Rätsel auf. Die Doku-Reihe geht auf Spurensuche entlang des Nils.

Am Ende – Die Macht der Kränkung

Anthologie der Dramaserie / ZDFneoriginal

Auf Davids Begräbnis wird ein anklagender Brief verlesen, mit dem er sich an seine Hinterbliebenen wendet. Die Anwesenden sehen sich gezwungen, weit zurück in die Vergangenheit zu blicken.

A Very British Scandal

Dreiteilige Miniserie

Großbritannien, 1963: Die reiche Erbin Margaret Campbell lässt sich von ihrem Mann, dem schottischen Herzog von Argyll, scheiden. Die Scheidung ist eine Mediensensation.

Am Puls mit Sarah Tacke – Mitarbeiter gesucht!

Dokumentation

Überall fehlen Arbeitskräfte. Aber wo sind die denn plötzlich alle hin? Na klar, die Gesellschaft altert, die Baby-Boomer gehen in Rente. Doch ist das allein der Grund für das deutsche Job-Desaster? Zum Tag der Arbeit wirft ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke einen Blick in die Arbeitswelt im Jahr 2023.

Herzstolpern – Aufbruch nach Italien

Zweiteiliger Familienfilm

Felix hat ein Bonus-Chromosom und eine große Liebe: Emma, die er auf einem inklusiven Bauernhof kennengelernt hat. Dadurch gerät sein Leben und das seines Vaters Alexander durcheinander.

Luxusklasse – Amazing Hotels

Sechsteilige Doku-Reihe

Ob in Island, Madeira oder Abu Dhabi – Luxus, wohin man schaut: Köchin Monica und Restaurantkritiker Giles geben nicht nur Einblicke hinter die Kulissen der mondänsten Hotels der Welt, sondern packen auch gleich tatkräftig mit an.

„Winnetou“ und Co.

Sieben Karl-May-Klassiker

Winnetou, Old Shatterhand, Old Firehand und Apanatschi: Pünktlich zum Feiertag am 1. Mai 2023 sind sieben "Karl May"-Filme in der ZDFmediathek zu finden.

Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle

Vier neue Folgen

Reihe „Internationale Kino-Koproduktionen“

Drei Spielfilme

Mord im Mittsommer

Sechs neue Folgen