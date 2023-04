Paramount+: Die neuen Serien-Highlights im Mai

Der noch junge Video-Streaming-Dienst Paramount+, der sich nach der Erst-Registrierung grundsätzlich sieben Tage lang kostenlos ausprobieren lässt, ist in den vergangenen Monaten durch einen nur langsam wachsenden Content-Katalog aufgefallen – dafür informiert Paramount+ früh über neue Inhalte.

Jetzt stehen die Neuzugänge für den kommenden Monat fest. Die vom Anbieter herausgearbeiteten Mai-Highlights haben wir im Anschluss für euch versammelt.

1923 (STAFFEL 1)

Ab 27. Mai verfügbar

1923 erzählt die Geschichte der nächsten zwei Generationen der Familie Dutton, die mit einer historischen Dürre, Gesetzlosigkeit und Prohibition sowie einer Epidemie von Viehdiebstählen zu kämpfen hat – und das alles unter dem Eindruck der großen Depression in Montana, die der nationalen Depression um fast ein Jahrzehnt vorausging. Die Serie wird auch das Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 thematisieren.

MAYOR OF KINGSTOWN (STAFFEL 2)

Ab 4. Mai verfügbar

MAYOR OF KINGSTOWN folgt der Familie McLusky, den Machthabern in Kingstown, wo Inhaftierung als Geschäft der einzige florierende Industriezweig ist. Die Serie befasst sich mit Themen wie systemischem Rassismus, Korruption und Ungleichheit und bietet einen schonungslosen Blick auf ihren Versuch, Ordnung und Gerechtigkeit in eine Stadt zu bringen, die weder das eine noch das andere hat.

Eine verhängnisvolle Affäre

Ab 1. Mai verfügbar

Die neue Serie ist eine zeitgenössische Neuinterpretation und kultureller Prüfstein des gleichnamigen Psychothriller-Klassikers aus den 80ern. „Eine verhängnisvolle Affäre“ beleuchtet aus Perspektive starker moderner Frauen die unberechenbare Anziehungskraft von Affären und die zeitlosen Themen Ehe und Untreue.

SAS: Rogue Heroes

Ab 12. Mai verfügbar

Während des Zweiten Weltkriegs liegt der exzentrische junge Offizier David Stirling nach einem Trainingsunfall in Kairo im Krankenhaus. Er kämpft um die Erlaubnis, die härtesten, kühnsten und klügsten Soldaten für eine kleine Undercover-Einheit zu rekrutieren, die es hinter den feindlichen Linien schaffen soll.

Savage River

Ab 25. Mai verfügbar

„Savage River“ ist ein fesselndes Kriminaldrama mit der für den Golden Globe nominierten Schauspielerin Katherine Langford in der Hauptrolle als Miki Anderson, die nach zehn Jahren im Gefängnis in ihre Heimatstadt zurückkehrt und entschlossen ist, ihr Leben endlich wieder in die Hand zu nehmen.

Somewhere Boy

Ab 19. Mai verfügbar

Danny war ein Baby, als seine Mutter bei einem Autounfall getötet wurde. Vor lauter Trauer sperrte ihn sein Vater in ein Haus und erzählte ihm, dass die Welt da draußen voller Monster sei, die ihn wie seine Mutter verjagen würden.