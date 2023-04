Fußball: Hamburger Derby heute kostenlos auf YouTube

Mit der einmaligen Aktion machen wir das bedeutungsvolle Hamburger Derby mit all seinen Emotionen für jeden zugänglich. Wie schon mit Sky Next Generation beweisen wir: Sky geht unkonventionelle und neue Wege, bietet für jeden Geschmack und für jede Zielgruppe ein außergewöhnliches Live-Sport-Erlebnis, das die hohe Programmqualität im Live-Sport unterstreicht. Und das wollen wir mit dieser besonderen Produktion möglichst vielen streamingaffinen Fußballfans in Deutschland zeigen. -Charly Classen, Sky Deutschland

Insert

You are going to send email to