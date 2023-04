Sonnet bringt 25 Gigabit Ethernet für den Mac

Etwas günstiger wird es, wenn sich mit der ebenfalls demnächst erhältlichen Alternative in Form einer PCI-Karte zufrieden gibt. Die Twin25G PCIe-Karte von Sonnet soll für mit den gleichen Leistungsmerkmalen zum Preis von 843 Euro in den Handel kommen.

Sonnet will Macs künftig mit bis zu 25 Gigabit an Netzwerke anbinden. Der Hersteller hat für diesen Zweck zwei neue Adapterlösungen vorgestellt, die im Mai in den Handel kommen sollen.

