ZDF zeigt Zweiteiler über den Einfluss großer Tech-Konzerne

Der Fernsehsender ZDFinfo strahlt Anfang März eine zweiteilige Dokumentation über die Rolle großer Internetkonzerne aus. Die Produktion „Die gefährlichsten Firmen der Welt“ ist bereits online abrufbar und wird am 2. März ab 21.45 Uhr im linearen Programm gezeigt.



Autor Jens Strohschnieder untersucht darin die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung internationaler Plattformanbieter.

Im Fokus stehen Konzerne wie Apple, Google, Amazon, Meta und Microsoft. Die Filme zeichnen die Entwicklung der Branche von den Anfängen der Computerindustrie im kalifornischen Silicon Valley bis zur heutigen Dominanz weniger Anbieter nach. Dabei geht es vor allem um die wachsende Bedeutung von Nutzerdaten und automatisierten Auswertungs- und Empfehlungssystemen, die Inhalte filtern und priorisieren.

Datensammlung als wirtschaftliche Grundlage

Die erste Folge mit dem Titel „Big Tech: Der Aufstieg der Datenkraken“ beschreibt, wie sich Internetdienste zu umfassenden Plattformökosystemen entwickelt haben. Viele Angebote sind für Anwender kostenlos zugänglich, finanzieren sich jedoch über personalisierte Werbung, die auf umfangreichen Datenauswertungen basiert.



Gezeigt wird auch, wie Anbieter das Verhalten ihrer Nutzer analysieren, um Dienste gezielt anzupassen. Empfehlungsmechanismen bestimmen in vielen Fällen, welche Beiträge besonders sichtbar sind. Dadurch verändert sich die Art und Weise, wie Informationen verbreitet und wahrgenommen werden.

Datenanalyse und politische Kommunikation

Die zweite Folge „Big Tech: Milliarden, Manipulation, Macht“ widmet sich stärker den politischen Folgen dieser Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen Methoden zur Auswertung großer Datenmengen und deren Nutzung in politischen Kampagnen. Beispiele aus vergangenen Wahlkämpfen sollen zeigen, wie detaillierte Nutzerprofile eingesetzt werden können.

Zudem thematisiert die Dokumentation die zunehmende wirtschaftliche und politische Bedeutung großer Plattformbetreiber. Auch die Frage, wie staatliche Kontrolle und Regulierung unter diesen Bedingungen funktionieren kann, soll aufgegriffen werden.

