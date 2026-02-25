Neu bei Amazon Basics: Günstige Full-HD-Monitore mit 120 Hertz

Amazon erweitert sein Eigenmarken-Sortiment um zwei neue Desktop-Monitore mit erhöhter Bildwiederholrate. Die Geräte sind mit Bildschirmdiagonalen von 23,8 Zoll und 27 Zoll erhältlich und setzen jeweils auf ein IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Beide Modelle unterstützen eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz und richten sich vor allem an typische Büroarbeitsplätze und Heimanwender.

Die Monitore (PDF-Handbuch) werden mit vergleichsweise schmalen Displayrändern angeboten, die den Einsatz in Mehrschirm-Konfigurationen erleichtern sollen. Beide Varianten zeigen laut Hersteller bis zu 16,7 Millionen Farben und decken den sRGB-Farbraum weitgehend ab. Das Kontrastverhältnis liegt bei 1500 zu 1.

120 Hertz für flüssigere Darstellung

Die maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz kann über HDMI oder DisplayPort erreicht werden. Höhere Bildraten sorgen dafür, dass Bewegungen auf dem Bildschirm gleichmäßiger dargestellt werden. Das macht sich beispielsweise beim Scrollen durch Dokumente oder beim Verschieben von Fenstern bemerkbar.

Adaptive Sync soll Bildfehler verringern, die entstehen können, wenn Grafikausgang und Monitor nicht im gleichen Takt arbeiten. Zusätzlich verfügen beide Geräte über eine flimmerreduzierte Hintergrundbeleuchtung sowie einen Blaulichtfilter, die die Augen bei längerer Nutzung entlasten sollen.

27-Zoll-Gerät mit USB-Upstream und Hub

Beide Monitore bieten HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge sowie einen Audioanschluss. Die maximale Auflösung liegt jeweils bei 1920 x 1080 Pixeln. Über HDMI und DisplayPort werden bis zu 120 Hertz unterstützt, während über VGA höchstens 75 Hertz möglich sind.

Das größere 27-Zoll-Modell besitzt zusätzlich einen USB-Upstream-Anschluss und einen integrierten USB-Hub mit vier Anschlüssen. Einer davon unterstützt eine Schnellladefunktion für angeschlossene Geräte. Beide Varianten sind mit VESA-Halterungen kompatibel und werden mit einem HDMI-Kabel ausgeliefert.

Der Stromverbrauch liegt im typischen Betrieb bei etwa 19 Watt beim kleineren Modell und rund 20 Watt beim 27-Zoll-Gerät. Die unverbindlichen Verkaufspreise liegen aktuell bei rund 108 Euro für das 23,8-Zoll-Modell und etwa 106 Euro für die größere 27-Zoll-Variante.