30 Prozent Aufschlag: Hetzner erhöht Server-Preise ab April

Der fränkische Hosting-Anbieter Hetzner Online informiert seine Kunden über eine umfassende Preisanpassung zum 1. April 2026. Betroffen sind sowohl Neubestellungen als auch bestehende Verträge in den Bereichen Cloud, Object Storage, Load Balancer und Dedicated Server.

Als Gründe nennt das Unternehmen deutlich gestiegene Infrastruktur und Hardwarekosten.

Nach Angaben von Hetzner sind insbesondere die Preise für Arbeitsspeicher und SSDs stark gestiegen. So habe sich der Marktpreis für DRAM seit Herbst 2025 um ein Vielfaches erhöht. Hintergrund sei unter anderem die weltweit gestiegene Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen sowie Cloud-Dienste. Auch allgemeine Rohstoff und Produktionskosten hätten angezogen.

Cloud-Tarife steigen teils deutlich

In der Cloud-Sparte werden zahlreiche Serverlinien in Deutschland, Finnland, den USA und Singapur teurer. In Deutschland erhöht sich etwa der monatliche Preis für den CAX11 Cloud Server von 3,92 Euro auf 5,34 Euro. Größere Instanzen wie der CCX63 steigen von 342,71 Euro auf 445,64 Euro pro Monat. Auch Load Balancer und Object Storage sind betroffen. Der Basistarif für Object Storage klettert von 5,94 Euro auf 7,72 Euro monatlich.

Zusätzlich werden Volumes und Snapshots standortübergreifend angehoben. Bestellungen, die vor dem Stichtag eingehen, aber erst danach bereitgestellt werden, unterliegen ebenfalls den neuen Konditionen.

Auch Dedicated Server betroffen

Neben den Cloud-Angeboten passt Hetzner die Preise zahlreicher Dedicated-Server-Modelle an. In Deutschland steigt etwa der AX102-U von 127,69 Euro auf 145,54 Euro monatlich. Leistungsstarke Systeme wie der GEX131 mit 512 GB RAM verteuern sich von 1.196,31 Euro auf 1.389,01 Euro.

Hetzner verweist darauf, dass man versucht habe, die gestiegenen Kosten möglichst lange aufzufangen. Angesichts der Marktentwicklung sei dies jedoch nicht mehr möglich gewesen. Kunden können ihre Verträge innerhalb der regulären Fristen kündigen. Die aktualisierten Preise sind in der Unternehmensdokumentation hinterlegt und gelten ab dem 1. April 2026 verbindlich.