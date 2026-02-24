KI-Hype treibt die Preise
30 Prozent Aufschlag: Hetzner erhöht Server-Preise ab April
Der fränkische Hosting-Anbieter Hetzner Online informiert seine Kunden über eine umfassende Preisanpassung zum 1. April 2026. Betroffen sind sowohl Neubestellungen als auch bestehende Verträge in den Bereichen Cloud, Object Storage, Load Balancer und Dedicated Server.
Als Gründe nennt das Unternehmen deutlich gestiegene Infrastruktur und Hardwarekosten.
Nach Angaben von Hetzner sind insbesondere die Preise für Arbeitsspeicher und SSDs stark gestiegen. So habe sich der Marktpreis für DRAM seit Herbst 2025 um ein Vielfaches erhöht. Hintergrund sei unter anderem die weltweit gestiegene Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen sowie Cloud-Dienste. Auch allgemeine Rohstoff und Produktionskosten hätten angezogen.
Cloud-Tarife steigen teils deutlich
In der Cloud-Sparte werden zahlreiche Serverlinien in Deutschland, Finnland, den USA und Singapur teurer. In Deutschland erhöht sich etwa der monatliche Preis für den CAX11 Cloud Server von 3,92 Euro auf 5,34 Euro. Größere Instanzen wie der CCX63 steigen von 342,71 Euro auf 445,64 Euro pro Monat. Auch Load Balancer und Object Storage sind betroffen. Der Basistarif für Object Storage klettert von 5,94 Euro auf 7,72 Euro monatlich.
Zusätzlich werden Volumes und Snapshots standortübergreifend angehoben. Bestellungen, die vor dem Stichtag eingehen, aber erst danach bereitgestellt werden, unterliegen ebenfalls den neuen Konditionen.
Auch Dedicated Server betroffen
Neben den Cloud-Angeboten passt Hetzner die Preise zahlreicher Dedicated-Server-Modelle an. In Deutschland steigt etwa der AX102-U von 127,69 Euro auf 145,54 Euro monatlich. Leistungsstarke Systeme wie der GEX131 mit 512 GB RAM verteuern sich von 1.196,31 Euro auf 1.389,01 Euro.
- WD, Seagate & Co.: Festplatten für dieses Jahr bereits ausverkauft
Hetzner verweist darauf, dass man versucht habe, die gestiegenen Kosten möglichst lange aufzufangen. Angesichts der Marktentwicklung sei dies jedoch nicht mehr möglich gewesen. Kunden können ihre Verträge innerhalb der regulären Fristen kündigen. Die aktualisierten Preise sind in der Unternehmensdokumentation hinterlegt und gelten ab dem 1. April 2026 verbindlich.
Die SSD-Preise werden langsam wirklich pervers.
Ich finde die Steigerungen bei den HDDs viel schlimmer.
Hab die Mail heute auch bekommen. Teilweise sind es bis zu 36% Erhöhung bei unseren verwendeten Diensten.
Storageboxen sind nicht betroffen?
Was für ein „KI Hype“?
Mir geht es mittlerweile dermaßen auf die Nerven, dass überall mit KI geworben wird.
Ich kann’s kaum noch lesen.
Okay vielleicht liegt es auch daran, dass bei 80% der Geräte es überhaupt keinen Sinn macht oder ich einfach zu alt für bin :D
Only my two Cent ;)
Ich stimme Dir voll und ganz zu. Ich brauche auch keinen Thunfischdosenöffner mit App-Anbindung, monatlichem Abo und KI.
Frei nach George Carlin: Hightech-Shit!
Es geht nicht um Endgeräte
Und wenn die Speicherpreise wieder sinken, werden die Serverpreise natürlich auch wieder gesenkt, oder?
Insert Anakin – Padme meme
nö natürlich nicht
Also die Preiserhöhung ist schon frech. Mal fast verdoppelt die Preise teilweise. Mit der Logik der Preiserhöhung gibts wohl für alle Server neuen RAM… oder wie erklärt mal 40% teurere Tarife für Bestandskunden?