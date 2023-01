ZDF Mediathek: Die Neuzugänge im Februar 2023

Das ZDF erweitert unsere Sammlung mit den Neuerscheinungen bei den On-Demand-Videoangeboten im kommenden Monat. Nach Paramount+, Disney+ und Freevee liegt uns nun auch die Februar-Liste für die ZDFmediathek vor.

Im kommenden Monat stehen beim ZDF unter anderem neue Folgen der Serien „Rod Knock“, „Mord in Genua“, „Deadlines“ und „Derby Girl“ auf dem Programm. Zudem zeigt der Sender die Thrillerserie „Der Schwarm“ nach dem Bestseller von Frank Schätzing.

Blind Date

Retro-Serie mit Olli Dittrich und Anke Engelke – bereits online

Zwei Menschen lernen sich über eine Anzeige kennen und verabreden sich "Im Restaurant": Rainer König, ein Fahrer in einer Autovermietung, und Yvonne Herze, eine unsichere Berlinerin. Gedreht wurde ohne Skript. Entstanden ist eine Begegnung voller verklemmter Annäherungen,Unbeholfenheit und Angeberei.

Rod Knock

Dritte Staffel der norwegischen Dramaserie – online ab 4. Februar 2023

Hege und GT sind endlich ein Paar und wohnen zusammen. Ein neuer Abschnitt beginnt für die beiden. Doch das Zusammenleben läuft nicht reibungslos. Auch die ersten beiden Staffeln sind in der ZDFmediathek abrufbar.

Mord in Genua

Vier neue Folgen der Krimiserie – online ab 5. Februar 2023

Die scheue Ex-Anwältin Petra Delicato und ihr einfühlsamer Kollege Antonio Monte ermitteln im italienischen Genua. Die Krimiserie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Alicia Giménez Bartlett.

Adrenalin

Vier Filme aus der Montagskino-Reihe – online ab 6. Februar 2023

Am Montag, 6. Februar 2023, startet die "Adrenalin"-Reihe im ZDF-Montagskino. Mit "Todesfalle Nordsee", "The Tunnel", "Anna – Die Agentin" und "Horizone Line – Bruchlandung im Paradies" stehen vier Filme in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Deadlines

Zweite Staffel der Comedyserie – online ab 10. Februar 2023

Mit der zweiten Staffel von "Deadlines" läutet ZDFneo den Comedyserien-Frühling ein. In acht Folgen dreht sich alles um die Freundschaft von Jo, Elif, Lena und Franzi – vier Frankfurterinnen in ihren 30ern, die vor den vermeintlich großen Entscheidungen ihres Lebens stehen.

Der Schwarm

Thrillerserie nach dem Bestseller von Frank Schätzing – online ab 22. Februar 2023

Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? Vom Meer scheint plötzlich eine unbestimmte Gefahr auszugehen. Eine Handvoll internationaler Wissenschaftler stellt eine These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisation rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das sich nun zu wehren beginnt …

„Die Bergretter“ und „Der Bergdoktor“

Ausflug in die Berge – online ab 24. Februar 2023

Markus Kofler und sein Team gehen bei der Bergrettung an ihre Grenzen, um Menschen in Not zu helfen. In der ZDFmediathek sind – neben den aktuellen Staffeln – die ersten acht Staffeln von "Die Bergretter" sowie die Staffeln 7 bis 9 von "Der Bergdoktor" abrufbar.

Derby Girl

Zweite Staffel der französischen Serie – online ab 25. Februar 2023

Lola und ihr Roller-Derby-Team, die "Cannibal Licornes", müssen sich in der zweiten Staffel der französischen Comedyserie ihrer nächsten Herausforderung stellen. Beim Bau ihrer neuen Trainingshalle wurde offenbar gepfuscht. Die Mädchen lassen nichts unversucht, um endlich wieder trainieren zu können.

Bilder: ZDF, Max Emanuelson, Frank Dicks, Staudinger + Franke / [M] Serviceplan