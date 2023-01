Verkaufsstart: Neue Macs auch in Apple-Ladengeschäften verfügbar

Bei Apple sind von heute an die neuen Modelle von MacBook Pro und Mac mini erhältlich. Die in der vergangenen Woche vorgestellten und mit Apple-Prozessoren vom Typ M2 ausgestatteten Geräte werden vom heutigen Dienstag an ausgeliefert und stehen zudem in verschiedenen Konfigurationen auch zur Abholung in den deutschen Apple Stores bereit.

Welche Modelle im einzelnen in den aktuell 16 deutschen Apple-Ladengeschäften verfügbar sind, lässt sich den Verkaufsstart der Geräte begleitend nun auch über den Onlineshop von Apple abfragen. Zusätzlich zur aktuellen Lieferzeit bei einer Bestellung wird dort auch die Filialverfügbarkeit angezeigt, im Rahmen des Bestellvorgangs kann man die Geräte dann auch direkt für die Abholung vor Ort reservieren.

Mit den neuen Modellen liefert Apple nun die von vielen Nutzern sehnlichst erwarteten Updates für die MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße sowie insbesondere auch für den Mac mini aus. Apples kleinster Desktop-Rechner kommt jetzt auch vollständig auf Apple-Prozessoren umgestellt und wird nicht mehr wie bislang in einer Intel-Version angeboten. In der neuen M2-Pro-Variante kommt der Rechner mit vier anstatt sonst zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen auf der Rückseite.

Vorgängermodelle im Apple Refurb Store

Der Verkaufsstart der neuen Geräte macht sich auch bei einem Blick in den Apple Refurb Store bemerkbar. Hier präsentieren sich nicht nur die virtuellen Regale gut gefüllt, Apple bietet zudem auch verschiedene Vorgängerversionen der neuen Mac-Modelle teils deutlich günstiger an als bisher. So ist dort das gerade mal 15 Monate alte MacBook Pro mit Apples M1-Prozessor mit 14 Zoll Bildschirmgröße ab 1.729 Euro erhältlich, die größere Version mit 16 Zoll großem Bildschirm kann man bei Apple Refurb ab 2.109 Euro haben. Die neuen M2-Modelle der beiden Notebooks kosten dagegen mindestens 2.399 Euro mit 14 Zoll und 2.999 Euro mit 16 Zoll Bildschirmgröße