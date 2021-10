ZDF Mediathek: Die Highlights im November 2021

Das Leben der Polizeischülerin Julia gerät außer Kontrolle als sie sich in den geheimnisvollen Nick verliebt. Sie erkennt bald, dass sie nur eine Marionette in einem großen Plan ist, und folgt einer Spur in die Wälder der Eifel zu den verlassenen Bunkern des Westwalls. Dort findet sie den Unterschlupf von Terroristen, mit denen sie mehr verbindet, als sie ahnt. Mehr Infos .

Niklas erlebt das Unfassbare: Direkt vor seinen Augen explodiert sein Freund Sebastian. Zur gleichen Zeit plagen Niklas‘ Schwester Lisa düstere Visionen von einem nahegelegenen See, an dem sich ihre Mutter das Leben genommen hat.

Ein eigensinniges Ermittler-Duo bietet französischen Nervenkitzel auf höchstem Niveau: In „Die Pest“ haben es Kommissar Niémans und seine Kollegin Camille mit zwei durch Pestviren kontaminierten Leichen zu tun. Im zweiten Film „Das Festival“ (online ab 19. November) ermitteln die beiden in Belgien, wo in der Nähe eines heidnischen Festivals ein Doppelmord verübt wurde. Mehr Infos .

Wie üblich konkurriert das ZDF nicht in der Menge der monatlichen Serien-Neuerscheinungen mit den Platzhirschen, sondern versucht sich in Qualität.

Insert

You are going to send email to