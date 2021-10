Disney+: Diese Filme und Serien kommen im November

In der Folge haben wir die Neuzugänge bei Disney+ im November für euch gelistet. Erwähnenswert ist hier zunächst der für den 12. November angesetzte „Disney+ Day“. Der Streamingdienst feiert an diesem Tag den zweiten Jahrestag seines Starts in den USA mit exklusiven Inhalten.

So ist vom 12. November an der zuvor als Heimkino-Premiere nur gegen zusätzliche Bezahlung abrufbare Abenteuerfilm „Jungle Cruise“ für alle Abonnenten von Disney+ verfügbar. Der Film begleitet den rechthaberischen Skipper Frank Wolff (Dwayne Johnson) und die unerschrockenen Forscherin Dr. Lily Houghton (Emily Blunt) auf einer abenteuerlichen Fahrt auf dem Amazonas.

Ebenfalls vom 12. November an steht der Filmerfolg „Le Mans 66: Gegen jede Chance“ mit Matt Damon und Christian Bale über Disney+ zum Abruf bereit. Der Film basiert auf der wahren Geschichte des visionären amerikanischen Autodesigners Carroll Shelby und des mutigen, in Großbritannien geborenen Fahrers Ken Miles basiert, die gemeinsam einen revolutionären Rennwagen für die Ford Motor Company bauen und es 1966 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans in Frankreich mit den dominierenden Rennwagen von Enzo Ferrari aufnehmen.

An neuen Exklusivserien laufen im November unter anderem das auf einem Bestseller von Beth Macy basierende „Dopesick“ und B.J. Novaks „The Premise“ an, eine neue halbstündige Anthologie-Serie über Menschen, die sich in beispiellosen Zeiten mit zeitlosen moralischen Fragen auseinandergesetzt haben.

Mittwoch, 3. November:

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 9

– Staffel 1, Episode 9 Aussteiger: Freiheit ist alles – Staffel 1-3 (National Geographic)

– Staffel 1-3 (National Geographic) Space Shuttles ‑ Erfolge und Tragödien – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 11

– Staffel 11, Episode 11 Dollface – Staffel 1

– Staffel 1 Mayans M.C. – Staffel 1&2

– Staffel 1&2 The Premise – Staffel 1, Episode 1&2

– Staffel 1, Episode 1&2 Grown-Ish – Staffel 4, Episode 8

– Staffel 4, Episode 8 Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 5

– Staffel 1, Episode 5 The Great North – Staffel 1, Episode 7

– Staffel 1, Episode 7 Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 9

Freitag, 5. November:

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

Face/Off – Im Körper des Feindes

Garden State

Spiel auf Zeit

Teufelskreis Alpha

Die Bergung der Costa Concordia (National Geographic)

(National Geographic) Erdbeben am Mount Everest (National Geographic)

(National Geographic) Jaguar vs. Krokodil (National Geographic)

(National Geographic) JFK – Weg einer Ikone (National Geographic)

Mittwoch, 10. November:

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 10

– Staffel 1, Episode 10 Das Jahrhundert der Züge – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Raubtier ohne Beute – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 1 (Marvel)

– Staffel 1 (Marvel) Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 12

– Staffel 11, Episode 12 Last Man Standing – Staffel 8

– Staffel 8 Mrs. America – Staffel 1

– Staffel 1 The Glades – Staffel 1-4

– Staffel 1-4 Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 10

– Staffel 1, Episode 10 Grown-Ish – Staffel 4, Episode 9

– Staffel 4, Episode 9 Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 6

– Staffel 1, Episode 6 The Great North – Staffel 1, Episode 8

– Staffel 1, Episode 8 The Premise – Staffel 1, Episode 3

Freitag, 12. November (Disney+ Day):

Jungle Cruise

Marvel Special Look

Olaf präsentiert – Staffel 1 (Kurzfilme)

– Staffel 1 (Kurzfilme) Star Wars Special Look

The World According to Jeff Goldblum – Staffel 2

– Staffel 2 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Ciao Alberto (Kurzfilm)

(Kurzfilm) Disney Verschlungene Wege – Staffel 1

– Staffel 1 Nicht schon wieder allein zu Haus

Le Mans 66 – Gegen jede Chance

Road to Perdition

Dopesick – Staffel 1, Episode 1&2

– Staffel 1, Episode 1&2 Die Simpsons Short

Mittwoch, 17. November:

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of Black Widow

– The Making of Black Widow Auf den Spuren verfluchter Orte – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Micky Maus: Spielhaus – Staffel 1 (Disney Junior)

– Staffel 1 (Disney Junior) World's Deadliest: Jaws and Sins – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) No Man Left Behind – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 13

– Staffel 11, Episode 13 Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium

Snowfall – Staffel 4

– Staffel 4 Dopesick – Staffel 1, Episode 3

– Staffel 1, Episode 3 Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 7

– Staffel 1, Episode 7 The Great North – Staffel 1, Episode 9

– Staffel 1, Episode 9 The Premise – Staffel 1, Episode 4

Freitag, 19. November:

Krieg gegen Drogen (National Geographic)

(National Geographic) Mammoths Unearthed (National Geographic)

(National Geographic) Mann gegen Löwe (National Geographic)

(National Geographic) Million Dollar Moon Rock Heist (National Geographic)

(National Geographic) The Next Mega Tsunami (National Geographic)

(National Geographic) Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen

Zwischen zwei Leben

Mittwoch, 24. November:

Hawkeye – Staffel 1, Episode 1&2

– Staffel 1, Episode 1&2 Becoming Cousteau

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of What If

– The Making of What If Bob’s Burgers – Staffel 11, Episode 14

– Staffel 11, Episode 14 Deep State – Staffel 1&2

– Staffel 1&2 Reservation Dogs – Staffel 1, Episode 8

– Staffel 1, Episode 8 The Great North – Staffel 1, Episode 10

– Staffel 1, Episode 10 The Choe Show – Staffel 1, alle Episoden

– Staffel 1, alle Episoden Dopesick – Staffel 1, Episode 4

– Staffel 1, Episode 4 The Premise – Staffel 1, Episode 5

Donnerstag, 25. November:

The Beatles: Get Back – Teil 1

Freitag, 26. November:

The Beatles: Get Back – Teil 2

– Teil 2 Rivalen: Löwen vs. Büffel (National Geographic)

(National Geographic) Black Swan

Déjà Vu – Wettlauf gegen die Zeit

Flightplan – Ohne jede Spur

Golden Twenties

Hollywoodtürke

Kevin – Allein gegen alle

The Day after tomorrow

Samstag, 27. November: