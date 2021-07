ZDF Mediathek: Die Highlights im Juli 2021

Der verschuldete Yiannis will Zypern verlassen, als ihm sein Hund wegläuft – in den türkischen Teil der Insel. Wieder vereint, sitzen die beiden fest: Die Einreise von Tieren auf die griechische Seite ist verboten. Mehr Infos .

Die Bewertung, wie sich die neuen Monats-Highlights hier einfügen, überlassen wir euch. Neben der sechsteiligen neoriginal-Serie „Loving her“ bietet die ZDF-Mediathek im kommenden Monat unter anderem den französischen Katastrophenfilm „Entscheidung in der Tiefe“ und die achtteilige Comedy-Serie „Deadlines“ an.

Wie üblich konkurriert das ZDF nicht in der Menge der monatlichen Serien-Neuerscheinungen mit dem Platzhirschen, sondern versucht sich in Qualität.

