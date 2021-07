BrowserSwitch: Kleine Mac-App wechselt den Standard-Browser

Die kostenfreie Mini-Applikation der Babubabu Studios richtet sich an Anwender und Anwenderinnen, die unterschiedliche Browser für private Surf-Ausflüge und den Alltag im Homeoffice nutzen. Diesen hilft die App, etwa zum Feierabend, den eingestellten Standard-Browser schnell zu wechseln, um beim Klick auf Links in E-Mails und iMessage-Nachrichten nicht mehr aufpassen zu müssen, an welchen Browser diese nun übergeben werden.

