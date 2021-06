Video-Vorschau: Neu bei Netflix im Juli 2021

Zwei deutsche Serien Hits feiern im Juli ihr Comeback. Am 27. Juli startet die dritte Staffel der erfolgreichsten deutschen Young Adult-Serie How to Sell Drugs Online (Fast). Dabei steht Moritz plötzlich ganz allein da und versucht verzweifelt, sich als CEO von MyDrugs zu behaupten. Doch als sich Lennys Gesundheitszustand plötzlich verschlechtert und er Moritz‘ Hilfe braucht, kommen die beiden besten Freunde (und Dan) für einen letzten Job wieder zusammen – mit explosiven Folgen. Bereits am 9. Juli geht es bei Biohackers weiter.

