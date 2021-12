Disney+: Januar-Neuerscheinungen und Ausblick 2022

Doch zunächst zu den für Januar neu angekündigten Filmen und TV-Shows. Unter anderem hat Disney+ die Kultserie M*A*S*H ausgegraben und bietet vom 26. Januar die Staffeln 1 bis 11 im Streaming an. Vom 12. Januar an ist die Marvel-Produktion „Eternals auf Disney+ zu sehen.

Insert

You are going to send email to