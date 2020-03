ZDF Mediathek: Die Highlights im April 2020

Auf den Spuren der für den April angekündigten Prime-Neuerscheinungen und der Katalogneuzugänge des Rivalen Netflix liefert nun auch das Zweite seine Highlights für den kommenden Monat ab.

Das ZDF kann mit Blick auf die Menge der monatlichen Serien-Neuerscheinungen zwar nicht ansatzweise mit den beiden Platzhirschen konkurrieren, lieferte bislang aber stets solide Qualität ab und muss das eigene Angebot ganz sicher nicht verstecken.

Im Fokus stehen im April drei Serien-Produktionen, die alle auf Abruf über die Mediathek des Senders zu Verfügung stehen werden. Eine Mediathek, auf deren Neuzugänge wir bei ifun.de zukünftig regelmäßig hinweisen.

ab Donnerstag, 9. April 2020

Was tun, wenn die Liebe ihr Verfallsdatum überschritten hat – wegschmeißen, oder noch mal aufwärmen? Dieser Frage stellen sich Anne (Annette Frier) und Erik (Christoph Maria Herbst) in acht neuen Folgen der ZDF-Comedyserie „Merz gegen Merz“. Mehr Infos.

online ab Freitag, 17. April 2020

Auf der Baleareninsel herrscht nicht immer eitel Sonnenschein: Die Engländerin Miranda Blake (Elen Rhys) und der Deutsche Max Winter (Julian Looman) ermitteln als ungleiches Paar in Kriminalfällen, in die Touristen verwickelt sind. „The Mallorca Files“ ist eine Koproduktion von ZDFneo und BBC One. Mehr Infos.