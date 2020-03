Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im April 2020

Der April steht vor der Tür. Netflix hat sein Monatsprogramm bereits kommuniziert – nun liefert auch der hierzulande populärste Video-Streaming-Dienst seine Katalog-Neuheiten für den kommenden Monat ab.

Amazon tritt im kommenden Monat mit 23 neuen Filmen und Serien an. Im Gepäck unter anderem die neue Kinder-Serie „Bibi & Tina“, die vorletzte Staffel der Kriminal-Serie „Bosch“ und den Klassikern „Zurück in die Zukunft I-III“. Der Starttermin von „The Walking Dead: World Beyond – Staffel 1“ wurde hingegen bis auf Weiteres verschoben.

Über das Amazon Original „Bibi & Tina“ schreibt der Online-Händler:

Die Live-Action-Serie holt Prime-Mitglieder zu den zwei Freundinnen auf den Martinshof, wo Hexe Bibi (Katharina Hirschberg) und Tina (Harriet Herbig-Matten) einen spannenden Sommer voller Überraschungen erleben. Die Amazon Original Serie von Serienschöpfer Detlev Buck vereint liebgewonnene Figuren und neue Charaktere in völlig neuen Abenteuern und Songs.

Neue Serien & Staffeln im April

Neue Filme im April

Neue Kids-Highlights im April