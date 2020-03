Die digitale Bücherei: Zeitungen – Pressreader im Video

Den digitalen Angeboten der hiesigen Büchereien kommt in Zeiten weitgehender Kontaktsperren besondere Bedeutung zu. Die auch im Netz verfügbaren Medien-Sammlungen sind vielfältig (in Art und Medium), bereits in der jährlichen Bücherei-Gebühr von gerade mal 10 Euro inklusive und weitgehend unbekannt.

Auf ifun.de wollen wir unseren Beitrag leisten, diese auf das Radar einer breiteten Öffentlichkeit zu zerren und stellen ausgewählte Angebote der digitalen Bücherei hier vor.

Unbegrenzter Zugang zu Zeitungen und Zeitschriften

Heute: Der schier unbegrenzte Zugang zu Zeitungen, Magazinen und Zeitschriften über den Online-Dienst Pressreader.

Pressreader bietet den Vollzugriff auf ~7400 Publikationen an, 326 davon aus Deutschland. Zu den Titeln zählen namhafte Zeitungen wie der Tagesspiegel, der britische Guardian, die Washington Post, die Rheinische Post und die Hamburger Morgenpost. In Sachen Magazine bietet der Pressreader u.a. die Freundin, die BUNTE und das Handelsblatt an.

Der Browser-Zugriff ist (mit entsprechend großen Display) sehr komfortabel und gestattet das Lesen wahlweise mit Original-Layout oder in einer Nur-Text-Ansicht. Wir stellen euch den Pressreader im Anschluss im Video vor und empfehlen den Abstecher.

Die digitale Bücherei: Pressreader im Video