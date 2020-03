Günstiger: Apple-Guthaben bei ALDI, Amazon-Hardware bei MediaMarkt

Zum Start in die neue Woche hier der obligatorische Hinweis auf die neue Apple-Karten-Aktion bei ALDI Süd. Dort könnt ihr in dieser Woche beim Kauf von Guthaben für eure Apple ID, den iTunes Store und den App Store einen Bonus in Höhe von 15 Prozent mitnehmen.

Die Aktion beginnt heute und läuft bis einschließlich Samstag, 4. April. Beim Kauf von iTunes-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro werden jeweils 15 Prozent des Kaufpreises dem Guthaben hinzugefügt, so dass sich die folgende Staffel ergibt:

28,75 Euro Guthaben für 25 Euro

57,50 Euro Guthaben für 50 Euro

115,- Euro Guthaben für 100 Euro

Wichtig: Der Bonusbetrag wird euch beim Einösen der Karte automatisch gutgeschrieben, allerdings muss diese dazu bis zum 18. April 2020 eingelöst werden. Ansonsten verfällt das Zusatzguthaben.

Amazon-Hardware bei MediaMarkt

Die Elektronik-Kette MediaMarkt bietet zahlreiche Echo- und Fire TV-Geräte gerade mit ordentlichem Preisnachlass an. Unter anderem lässt sich der Fire TV 4K Stick für 29 Euro mitnehmen, der Echo Dot (3. Gen.) mit Uhr wird für 39 Euro angeboten.

Noch ist Amazon nicht mitgezogen, dies dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein – von daher gilt es diese Produkt-Übersicht im Blick zu behalten.