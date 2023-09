Zahlen mit Debitkarten: Akzeptanz-Probleme halten an

Über alle Karten hinweg wurden Probleme bei der Akzeptanz in deutschen Ladengeschäften, beim Erhalt von Bargeld an der Ladenkasse, im Hotel oder im Ausland gemeldet. Bei der Mastercard- und der Visa-Debitkarte wurden darüber hinaus weitere Akzeptanzprobleme unter anderem bei Behörden, in Kliniken, im E-Commerce oder dem TÜV gemeldet. Außerdem bemängelten die Kartenbesitzer:innen fehlende Funktionalitäten wie eine Altersverifikation, die Einsatzmöglichkeit fürs ChipTAN-Verfahren oder die Möglichkeit, Türen zu SB-Bereichen bei Banken zu öffnen.

Insert

You are going to send email to