BatteryBoi mit neuen Funktionen: Akku-Anzeige für die Mac-Menüleiste

Mac-Nutzer, die an einer Desktop-Maschine arbeiten können direkt weitergehen, dir Freeware BatteryBoi zielt ausschließlich auf MacBook-Nutzer, die eine klassische Akku-Restanzeige auf ihren Geräten vermissen.

Freeware zeigt Prozent oder Zeit

Das Open-Source-Projekt, das wir euch auf ifun.de bereits einmal vorgestellt haben, ist in der vergangenen Woche in Version 2.0 erschienen und hat vor knappen acht Stunden Ausgabe 2.2 an den Start gebracht. Zwei Updates, die uns den kleinen Helfer mit deutschsprachiger Benutzeroberfläche noch mal auf den Radar schieben.

BatteryBoi, übrigens ein guter Name für die App, sitzt in der Menüleiste von MacBook, MacBook Pro oder MacBook Air und zeigt hier die noch verbleibende Akkulaufzeit in Minuten oder auch die noch verbleibende Restkapazität in Prozent an.

Jetzt auch frei platzierbar

Visuell orientiert sich die App am Dynamic Island des iPhone 15 Pro und blendet ihr Infofenster entsprechend oben mittig auf dem Mac ein. Dieses lässt sich in Version 2.2 nun aber beliebig auf dem Mac-Monitor platzieren und dockt dabei sogar an die unterschiedlichen Monitorbereiche an.

Zudem kennt BatteryBoi jetzt Soundeffekte, mit denen die Anwendung auf sich aufmerksam macht, wenn der Akku beispielsweise wieder geladen werden müsste. Zudem bietet die Info-Anwendung nun auch einen Hinweis auf die bereits absolvierten Ladezyklen, die die im MacBook verbaute Batterie bereits hinter sich hat.

Draußen im Netz gibt es zahlreiche vergleichbare Anwendungen, die die Kapazitätsanzeige des MacBooks in der Mac-Menüleiste darstellen können, BatteryBoi trifft unserer Meinung jedoch ganz gut den Kompromiss zwischen hilfreicher Info-Anzeige und zurückhaltender Prozentzahl. Zudem wird der nur 8 Megabyte kleine Download aktiv entwickelt und ist gänzlich kostenfrei verfügbar.