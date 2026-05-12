Das seit gestern Abend erhältliche macOS Tahoe 26.5 wird von eher knappen Update-Hinweisen begleitet. Apple erwähnt lediglich, dass nach der Aktualisierung acht neue Emojis sowie „weitere Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates“ für den Mac verfügbar sind.

Unter den von Apple in den Update-Hinweisen nicht näher beschriebenen weiteren Funktionen finden sich jedoch Ergänzungen, die für Mac-Nutzer von Interesse sein können und unserer Meinung nach etwas Aufmerksamkeit verdienen.

Desktop-Macs starten mit Strom automatisch

Mit macOS Tahoe 26.5 können neuere Desktop-Macs vom Typ Mac mini, Mac Studio und iMac automatisch starten, sobald sie mit Strom versorgt werden. Das Drücken der Einschalttaste ist dann nicht mehr erforderlich. Unterstützt werden der Mac mini ab 2024, der Mac Studio ab 2025 sowie der iMac ab 2024.

Ältere Geräte erlauben nur den Neustart nach Stromausfall

Die Funktion lässt sich in den Systemeinstellungen unter „Energie“ aktivieren. Danach startet der Mac automatisch beim Anschließen an die Stromversorgung oder nach dem Einschalten einer Schaltsteckdose. Bislang konnte man über die Einstellungen von macOS lediglich festlegen, dass ein bereits laufender Mac nach einem Stromausfall automatisch wieder startet.

Verhalten von MagSafe-LED angepasst

Bei einer weiteren versteckten Neuerung von macOS Tahoe 26.5 handelt es sich genau genommen um eine Fehlerbehebung, die Besitzer von Apple-Notebooks betrifft. Standardmäßig signalisiert die kleine LED am magnetischen Ladekabel eines MacBooks durch grünes Licht, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist und der Akku zu 100 Prozent geladen wurde.

Wird jedoch eine vom Nutzer festgelegte Ladebegrenzung eingehalten, hat die LED bislang weiterhin orange geleuchtet und damit impliziert, dass der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen ist. Dieses irritierende Detail wurde nun mit dem Update auf macOS Tahoe 26.5 korrigiert. Fortan sollte die LED immer dann grün leuchten, wenn das MacBook keinen Ladestrom bezieht.