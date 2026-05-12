Auto-Start und korrigierte Lade-LED
macOS 26.5 bringt versteckte Neuerungen für den Mac
Das seit gestern Abend erhältliche macOS Tahoe 26.5 wird von eher knappen Update-Hinweisen begleitet. Apple erwähnt lediglich, dass nach der Aktualisierung acht neue Emojis sowie „weitere Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates“ für den Mac verfügbar sind.
Unter den von Apple in den Update-Hinweisen nicht näher beschriebenen weiteren Funktionen finden sich jedoch Ergänzungen, die für Mac-Nutzer von Interesse sein können und unserer Meinung nach etwas Aufmerksamkeit verdienen.
Desktop-Macs starten mit Strom automatisch
Mit macOS Tahoe 26.5 können neuere Desktop-Macs vom Typ Mac mini, Mac Studio und iMac automatisch starten, sobald sie mit Strom versorgt werden. Das Drücken der Einschalttaste ist dann nicht mehr erforderlich. Unterstützt werden der Mac mini ab 2024, der Mac Studio ab 2025 sowie der iMac ab 2024.
Ältere Geräte erlauben nur den Neustart nach Stromausfall
Die Funktion lässt sich in den Systemeinstellungen unter „Energie“ aktivieren. Danach startet der Mac automatisch beim Anschließen an die Stromversorgung oder nach dem Einschalten einer Schaltsteckdose. Bislang konnte man über die Einstellungen von macOS lediglich festlegen, dass ein bereits laufender Mac nach einem Stromausfall automatisch wieder startet.
Verhalten von MagSafe-LED angepasst
Bei einer weiteren versteckten Neuerung von macOS Tahoe 26.5 handelt es sich genau genommen um eine Fehlerbehebung, die Besitzer von Apple-Notebooks betrifft. Standardmäßig signalisiert die kleine LED am magnetischen Ladekabel eines MacBooks durch grünes Licht, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist und der Akku zu 100 Prozent geladen wurde.
Wird jedoch eine vom Nutzer festgelegte Ladebegrenzung eingehalten, hat die LED bislang weiterhin orange geleuchtet und damit impliziert, dass der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen ist. Dieses irritierende Detail wurde nun mit dem Update auf macOS Tahoe 26.5 korrigiert. Fortan sollte die LED immer dann grün leuchten, wenn das MacBook keinen Ladestrom bezieht.
Ich benutze auf meinen MacBooks seit langem Batify, um den Ladegrenze festzulegen. Die LED sprang dabei auch immer auf Grün, wenn die Grenze erreicht wurde.
Also bei meinem Mac Studio hat sich nichts geändert.
Hat jemand ne Ahnung wie das mit den Anwendungen ist, die sich nicht mehr starten lassen? Die ifun Anwendung, die mit Claude Code generiert wurde, gabs hier ja den Hinweis für einen Terminalbefehl und mittlerweile ist es nicht mehr nur die ifun App, die nicht mehr startet sondern auch andere….
Und der Terminalbefehl hat das Problem bei anderen Anwendungen nicht behoben
Sind ja dann doch ein paar kleine, aber nützliche Dinge dabei. Vor allem doch die zahlreichen Sicherheitsupdates rechtfertigen ein schnelles Updaten.
Das freut mich jetzt beides
Im Ernst, wenn es nicht in der packungsbeilage steht welche sonstigen Features es gib würde ich aus anderen Quellen es nie erfahren.
Warum kümmert sich Apple nicht selber drum ?
Ich wünsche mir zurück dass die LED am MacMini wieder pulsiert wenn er im standby ist.
Das ist die beste Neuerung am Mac mini M4 und Studio Display. Jetzt kann man alles richtig ausschalten. Der Krampf mit der Einschalttaste am Mac mini hat mich dazu bewogen immer Ruhezustand zu nutzen und das Studio Display hat ja noch nicht mal ein Ausschalter.