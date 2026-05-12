Nach Vodafone mit dem Ultra Hub 7 Glasfaser bietet nun auch O2 einen eigenen Router für Glasfaseranschlüsse an. Die neue Hardware der Telefónica-Tochter nennt sich HomeBox 4 und kommt mit der Besonderheit, dass sie sich gleichermaßen mit DSL- und Glasfaseranschlüssen verwenden lässt.

Mit der Kombination der beiden Anschlusstechnologien reagiert O2 auf ein bekanntes Problem im Zusammenhang mit Glasfaseranschlüssen. Oft ist man auf Übergangslösungen angewiesen oder kann überhaupt nur langfristig planen und hoffen, dass die Bagger tatsächlich irgendwann anrollen. Die HomeBox 4 soll es ermöglichen, dass man zunächst über DSL mit dem Internet verbunden ist und bei Verfügbarkeit problemlos und ohne neue Hardware zu benötigen auf Glasfaser umsteigen kann.

Automatische Einrichtung und Wi-Fi 7

Auch die Einrichtung des Geräts soll möglichst einfach ablaufen. Laut O2 startet die sogenannte Zero-Touch-Konfiguration nach dem Anschluss des Geräts automatisch, ohne dass irgendwelche Zugangsdaten manuell eingegeben werden müssen. Auch Updates und Sicherheitsfunktionen werden laut O2 ohne Zutun des Nutzers im Hintergrund verwaltet.

Die neue Hardware setzt auf Wi-Fi 7, was nicht nur höhere Geschwindigkeiten, sondern auch stabilere Verbindungen ermöglichen soll – insbesondere wenn viele Geräte gleichzeitig mit dem Heimnetz verbunden sind. Bei Bedarf lässt sich die WLAN-Reichweite mithilfe von EasyMesh-Repeatern erweitern.

Ergänzung zu Internet@ Home-Tarifen

Auf der Rückseite der HomeBox findet sich ein Anschluss für 2,5 Gigabit WAN sowie drei Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie USB 3.0 für Drucker oder dergleichen. Darüber hinaus unterstützt die HomeBox 4 den Anschluss von bis zu sechs DECT-Telefonen oder analogen Geräten. Das Gerät ist laut O2 zudem auf niedrigen Stromverbrauch ausgelegt. Mit einem programmierbaren Energiesparmodus lässt sich der Router zu frei wählbaren Zeiten automatisch abschalten.

Mit der HomeBox 4 richtet sich O2 an Nutzer seiner Internet@Home-Tarife. Die monatliche Zusatzgebühr liegt bei 4,99 Euro.