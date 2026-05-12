ifun.de — Apple News seit 2001. 46 258 Artikel

Für Internet@ Home-Kunden

HomeBox 4: O2 stellt neuen Router für DSL und Glasfaser vor
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Nach Vodafone mit dem Ultra Hub 7 Glasfaser bietet nun auch O2 einen eigenen Router für Glasfaseranschlüsse an. Die neue Hardware der Telefónica-Tochter nennt sich HomeBox 4 und kommt mit der Besonderheit, dass sie sich gleichermaßen mit DSL- und Glasfaseranschlüssen verwenden lässt.

Mit der Kombination der beiden Anschlusstechnologien reagiert O2 auf ein bekanntes Problem im Zusammenhang mit Glasfaseranschlüssen. Oft ist man auf Übergangslösungen angewiesen oder kann überhaupt nur langfristig planen und hoffen, dass die Bagger tatsächlich irgendwann anrollen. Die HomeBox 4 soll es ermöglichen, dass man zunächst über DSL mit dem Internet verbunden ist und bei Verfügbarkeit problemlos und ohne neue Hardware zu benötigen auf Glasfaser umsteigen kann.

O2 Homebox 4

Automatische Einrichtung und Wi-Fi 7

Auch die Einrichtung des Geräts soll möglichst einfach ablaufen. Laut O2 startet die sogenannte Zero-Touch-Konfiguration nach dem Anschluss des Geräts automatisch, ohne dass irgendwelche Zugangsdaten manuell eingegeben werden müssen. Auch Updates und Sicherheitsfunktionen werden laut O2 ohne Zutun des Nutzers im Hintergrund verwaltet.

Die neue Hardware setzt auf Wi-Fi 7, was nicht nur höhere Geschwindigkeiten, sondern auch stabilere Verbindungen ermöglichen soll – insbesondere wenn viele Geräte gleichzeitig mit dem Heimnetz verbunden sind. Bei Bedarf lässt sich die WLAN-Reichweite mithilfe von EasyMesh-Repeatern erweitern.

O2 Homebox 4 Anschluesse

Ergänzung zu Internet@ Home-Tarifen

Auf der Rückseite der HomeBox findet sich ein Anschluss für 2,5 Gigabit WAN sowie drei Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie USB 3.0 für Drucker oder dergleichen. Darüber hinaus unterstützt die HomeBox 4 den Anschluss von bis zu sechs DECT-Telefonen oder analogen Geräten. Das Gerät ist laut O2 zudem auf niedrigen Stromverbrauch ausgelegt. Mit einem programmierbaren Energiesparmodus lässt sich der Router zu frei wählbaren Zeiten automatisch abschalten.

Mit der HomeBox 4 richtet sich O2 an Nutzer seiner Internet@Home-Tarife. Die monatliche Zusatzgebühr liegt bei 4,99 Euro.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
12. Mai 2026 um 14:05 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Lässt sich sowas auch ohne Internetvertrag von o2 nutzen?
    Sieht ziemlich gut aus das Teil …

  • Es scheint jetzt gängig zu werden, dass die Geräte DSL und auch Glasfaser können.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46258 Artikel in den vergangenen 8967 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven