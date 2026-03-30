Vor allem im Dock-Betrieb sinnvoll
MacBook-Akku pflegen: Ladegrenze jetzt direkt in macOS integriert
Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von macOS 26.4 hat Apple die bereits in der Testphase angekündigte Funktion zur Begrenzung des Akkuladestands nun allen Nutzern zur Verfügung gestellt. MacBook-Besitzer können damit erstmals direkt in den Systemeinstellungen festlegen, bis zu welchem Prozentwert der Akku geladen werden soll. Die Option ergänzt die bereits bekannte Funktion zum optimierten Laden der Batterie.
Die neue Einstellung findet sich in den Systemeinstellungen von macOS im Bereich „Batterie“. Dort lässt sich über einen Schieberegler eine Obergrenze zwischen 80 und 100 Prozent definieren. Wird ein Wert unterhalb der maximalen Kapazität gewählt, beendet das System den Ladevorgang automatisch, sobald diese Marke erreicht ist.
Feste Ladegrenze ersetzt Zusatzprogramme
Bislang war dergleichen unter macOS nur mithilfe von Drittanbieter-Programmen möglich. Anwendungen wie AlDente bieten eine solche Möglichkeit schon länger an und erweitern diese teilweise um zusätzliche Optionen, etwa das gezielte Entladen des Akkus oder das Arbeiten mit definierten Ladefenstern. Mit der Integration einer einfachen Ladegrenze deckt Apple nun zumindest den grundlegenden Bedarf direkt im Betriebssystem ab.
Von Vorteil kann die Funktion beispielsweise sein, wenn ein MacBook über längere Zeit am Strom angeschlossen bleibt, zum Beispiel beim stationären Betrieb an einer Dockingstation. In solchen Szenarien gilt ein mittlerer Ladebereich als schonender für den Akku. Eine reduzierte Ladegrenze kann somit zumindest dazu beitragen, die Alterung des Akkus zu verlangsamen.
Ergänzung zu bestehenden Schutzmechanismen
Apple hatte bereits in früheren macOS-Versionen Funktionen eingeführt, die den Ladevorgang an das Nutzungsverhalten anpassen. Das sogenannte optimierte Laden soll verhindern, dass ein Akku unnötig lange bei voller Kapazität gehalten wird. Die neue feste Obergrenze geht einen Schritt weiter, da sie unabhängig von Prognosen arbeitet und dauerhaft eingehalten wird.
Endlich! Sinnvolle und überfällige Integration. Hab mir das die ganze Zeit über AlDente „gebastelt“ aber da hört man ja auch manchmal negative Berichte. Nativ im Os ist natürlich die beste Lösung !
Wow, das ist ja mal richtig gut versteckt. Da muss man erstmal drauf kommen, dass sich hinter einem i-Symbol nicht nur Informationen finden lassen, sondern auch weitere Einstellungen.
Aha, da ist zu finden. Habe gleich nach dem Update danach gesucht, es jedoch nicht gefunden. Also werde ich es gleich heute Abend mir mal ansehen. Nutze zurzeit AlDente.
Die Frage ist nun nur noch, welcher Prozentsatz am besten zu welchem Nutzungsszenario passt.
Lithium Ionen Akustik mögen es zwischen 20 und 80 Prozent.
Wenn das so eindeutig wäre, warum gibt es dann noch Zwischenstufen?
Wenn ich feststelle, dass ich im Alltag 90% Akkuladung brauche um durch den Tag zu kommen, kann ich 90% einstellen
Vermutlich ist das relativ egal. Ob der Akku nun nach 6.2 oder 6.3 Jahren hinüber ist, merkt man eh nicht. Aber man bildet sich zumindest ein, man hat dem Akku was Gutes getan. Die Ladeelekronik hat bisher auch schon darauf geachtet, dass ein Akku optimal geladen wird (nicht zu schnell, kein überladen, etc.).
Bei modernen Akkus gibt es keinen Memoryeffekt, so dass es weitgehend egal ist, ob der Akku einmal von 0 auf 100% aufgeladen wird, oder 10 mal von 80 auf 90% oder 100 mal von 79% auf 80%. Jedes Mal hat man insgesamt 100% nachgeladen und es zählt als 1 Ladezyklus.
Und es gibt ja auch eine Garantie dass ein Akku eine bestimmt Anzahl von Ladezyklen aushalten muss.
Rein theoretisch stimmt es zwar dass der Akku im mittleren Bereich der Ladekapazität sich „wohler“ fühlt, als in den Randbereichen (ganz voll/leer), aber soviel macht das in der Praxis dann doch nicht aus, dass man das ernsthaft merkt. Wer das Notebook praktisch ausschließlich am Netzteil betreibt, für den mag eine Ladebegrenzung wohl eh ehesten sinnvoll sein, um den Akku ein kleines bisschen länger leben zu lassen, andererseits ist das hier aber auch am sinnlosesten, da man ja eh immer das Netzteil nutzt, der Akku gar nicht zum Zuge kommt.
Und wer regelmäßig das Notebook mobil (ohne Netzteil) nutzt, der will ja lange Laufzeiten und will sich nicht dauerhaft durch Ladebegrenzung um z.B. 40 % (20% nach oben und 20% nach unten) der Leistung/Laufzeit bringen, nur um dann am Lebensende des Computers noch 5% mehr an Kapazität im Akku zu haben, die man durch die künstliche freiwillige Begrenzung ja eh nie genutzt hatte.
Und bei echter mobilen Nutzung bleibt der Akku ja auch nur kurz in den Randgebieten, so dass da im Mittel nicht viel Gefahr für den Akku übrig bleibt.
Fazit: man begrenzt freiwillig die Kapazität massiv, um dann nach Jahren etwas mehr Kapazität übrig zu haben, da man aber durch die freiwillige Selbstgeisselung gar nicht nutzt… wer findet den Fehler?
Das ganze erinnert mich immer an Münzautomaten (Fahrkarten), wo der Automatenbauer inzwischen ein Reibeblech einbaut, weil zuviele Leute sich einbilden, durch reiben der Münze würde die besser angenommen. Das Blech wird natürlich nicht eingebaut, weil es hilft, sondern weil der Automat nicht so verkratzt werden soll, und die Leute nicht von ihrem Aberglauben Abrücken wollen. Beim Akkuladen scheint es ähnlich. Viel Bauchgefühl, aber wenig echte Wirkung.
Jetzt diese Funktion noch für die Vision Pro
Hallo, gilt das auch im ausgeschalteten Zustand? Danke im Voraus :)
Komisch, habe auf 26.4 aktualisiert, sehen unter Batterie kein Schieberegler oder ist das beim M3 Air nicht möglich?
Soll sich hinter dem „i“ verstecken.
Schaltet man das Optimierte Laden bei einer 80% Grenze an oder aus? Beeinflussen sich beide Einstellungen?
Habe darüber auf 80 Prozent eingestellt. Gestern Mittag war das MacBook trotzdem auf 100 Prozent.
Das habe ich bei meinem iPhone (16 Pro Max) sowie iPad Pro (11″ M4) andauernd. Beide sind dauerhaft auf 80 % eingestellt, aber man weiß nie, ob das Laden bei dieser eingestellten Grenze abbricht oder nicht.
Offensichtlich kommt es darauf an, wie die Geräte gerade in Stimmung sind … 8-/
Ist doch bewiesen worden, dass das reduzierte Laden überhaupt nichts bringt!
Quelle?
Ja tatsächlich nur die 20/80 Regel bekannt.
@Klabusterhirn
Es ist eine physikalische Tatsache, dass Akkus umso schneller altern, je näher und je öfter sie an 0% und 100% Ladung sind.
Ein Ladezustand bei 50% ist also für den Akku optimal, aber in der Praxis selten bis niemals zu halten.
Daraus kann jetzt jede/r sein Nutzungsverhalten ableiten.
Der Zentralrat der Akku-Hypochonder ist mal wieder empört! ;)
Also mein M1 MBA ist jetzt 6 Jahre alt und der Akku hat noch 89% laut macOS Anzeige und ich habe niemals Rücksicht genommen. Genauso werde ich es mit dem neuen MBA auch wieder halten. Ganz ehrlich…ob mein Akku nach dieser Zeit 85 oder 89% hat ist mir schnuppe!
Macbook Pro 2012 immer noch mit erstem Akku, Rest Kapazität 73 % ohne „Akku Pflege“.
Nun darf es in den wohlverdienten Ruhestand gehen, denn es wurde durch ein NEO ersetzt. :)