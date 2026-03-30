Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von macOS 26.4 hat Apple die bereits in der Testphase angekündigte Funktion zur Begrenzung des Akkuladestands nun allen Nutzern zur Verfügung gestellt. MacBook-Besitzer können damit erstmals direkt in den Systemeinstellungen festlegen, bis zu welchem Prozentwert der Akku geladen werden soll. Die Option ergänzt die bereits bekannte Funktion zum optimierten Laden der Batterie.

Die neue Einstellung findet sich in den Systemeinstellungen von macOS im Bereich „Batterie“. Dort lässt sich über einen Schieberegler eine Obergrenze zwischen 80 und 100 Prozent definieren. Wird ein Wert unterhalb der maximalen Kapazität gewählt, beendet das System den Ladevorgang automatisch, sobald diese Marke erreicht ist.

Feste Ladegrenze ersetzt Zusatzprogramme

Bislang war dergleichen unter macOS nur mithilfe von Drittanbieter-Programmen möglich. Anwendungen wie AlDente bieten eine solche Möglichkeit schon länger an und erweitern diese teilweise um zusätzliche Optionen, etwa das gezielte Entladen des Akkus oder das Arbeiten mit definierten Ladefenstern. Mit der Integration einer einfachen Ladegrenze deckt Apple nun zumindest den grundlegenden Bedarf direkt im Betriebssystem ab.

Von Vorteil kann die Funktion beispielsweise sein, wenn ein MacBook über längere Zeit am Strom angeschlossen bleibt, zum Beispiel beim stationären Betrieb an einer Dockingstation. In solchen Szenarien gilt ein mittlerer Ladebereich als schonender für den Akku. Eine reduzierte Ladegrenze kann somit zumindest dazu beitragen, die Alterung des Akkus zu verlangsamen.

Ergänzung zu bestehenden Schutzmechanismen

Apple hatte bereits in früheren macOS-Versionen Funktionen eingeführt, die den Ladevorgang an das Nutzungsverhalten anpassen. Das sogenannte optimierte Laden soll verhindern, dass ein Akku unnötig lange bei voller Kapazität gehalten wird. Die neue feste Obergrenze geht einen Schritt weiter, da sie unabhängig von Prognosen arbeitet und dauerhaft eingehalten wird.