Auch Bluetti bedient jetzt gezielt den Markt für Balkonkraftwerke. Wir haben den Hersteller bislang ja vorrangig als Anbieter von Powerstations kennengelernt. Mit der neu vorgestellten Balco-Produktreihe fasst Bluetti nun Nutzer ins Auge, die Solartechnik ohne aufwendige Installation einsetzen oder bestehende Systeme erweitern möchten.

Wie auch bei anderen Herstellern kombinieren die neuen Geräte Wechselrichter und Batteriespeicher in einem gemeinsamen Gehäuse. Zusätzlich zu den hier auch vorhandenen grundlegenden Bedienelementen lassen sich die Systeme umfangreich per App konfigurieren und steuern.

Zum Start bietet Bluetti die Modelle Balco 260 und Balco 500 an. Das kleinere Modell verfügt über 2.500 Wh Speicherkapazität und das große Modell 5.000 Wh.

Bis zu 30 kWh Speicherkapazität

Wer mehr Speicherkapazität benötigt, kann bis zu sechs Balco-Einheiten in der Wohnung verteilen. Bluetti setzt hier auf Wechselstromkopplung. Der Solarertrag wird dabei über das vorhandene Stromnetz auf die Speichermodule verteilt. Mit der Variante Balco 260 lässt sich die Kapazität dann auf bis zu 15 kWh erweitern, beim Modell Balco 500 liegt das Maximum entsprechend bei 30 kWh.

Die Geräte werden über eine normale Haussteckdose angeschlossen. Die maximale Einspeiseleistung ist den gesetzlichen Vorgaben entsprechend auf 800 Watt begrenzt. Darüber hinaus können angeschlossene Geräte jedoch direkt über separate Steckdosen versorgt werden. Hier bietet das kleinere Modell eine Ausgangsleistung von bis zu 2.300 Watt, das größere Modell bis zu 3.680 Watt.

Auch für größere Solaranlagen

Für den Anschluss von Solarmodulen stehen jeweils vier MPPTs zur Verfügung. Die Balco 260 unterstützt bis zu 2.400 Watt Solarleistung, bei der Balco 500 können bis zu 4.300 Watt Eingangsleistung anliegen.

Um die hauseigenen Powerstations sowie Geräte von anderen Herstellern zu integrieren, ergänzt Bluetti die Serie zudem um eine Hardware-Erweiterung namens Balco Transfer Hub.

Konkrete Preise und Konfigurationen erwarten wir im kommenden Monat. Die neue Balco-Serie soll im Juni in den Verkauf gehen.