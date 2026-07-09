Über die aktuellen Preiserhöhungen bei YouTube haben wir bereits mehrfach berichtet. Es hat sich bereits im April angekündigt, dass sich Nutzer auch hierzulande auf höhere Monatsgebühren einstellen müssen. Im vergangenen Monat wurden die höheren Preise dann für neu abgeschlossene Abonnements offiziell und mittlerweile werden auch bereits laufende Verträge nur noch zu den neuen Konditionen verlängert.

In diesem Zusammenhang haben uns auch wieder einige Zuschriften von Lesern erreicht, die sich darüber wundern, dass sie deutlich mehr als die von uns genannten Preise für die Premiumoptionen des Videodienstes bezahlen. Daher an dieser Stelle nochmal der Hinweis darauf, dass über Apples App Store abgeschlossene Abonnements teils deutlich teurer sind, als bei einem direkten Abschluss über die Webseite des Anbieters.

Die neuen YouTube-Preise im Juli 2026

Über den App Store kostet es deutlich mehr

YouTube ist ein Paradebeispiel hierfür. Während YouTube Premium bei direkter Buchung nach der neuen Preisstruktur 14,99 Euro pro Monat kostet, fallen als In-App-Kauf über die YouTube-App 16,99 Euro an. YouTube Premium Lite kostet jetzt standardmäßig 7,99 Euro im Monat, beim Kauf über Apple will die Google-Tochter satte 3 Euro extra und berechnet 10,99 Euro pro Monat.

Mit solchen Preisaufschlägen wollen die Anbieter die von Apple erhobenen Provisionen an ihre Nutzer weitergeben beziehungsweise diese dazu bewegen, das Abonnement direkt beim Anbieter abzuschließen.

Wechsel kann Geld sparen

Falls ihr eine der Premiumoptionen von YouTube nutzt, solltet ihr prüfen, wie euer Abonnement abgerechnet wird. Möglicherweise bezahlt ihr aktuell auch noch den alten Tarif. YouTube ist gerade dabei, seine neueste Preiserhöhung mit der nächsten Abrechnungsperiode umzusetzen.

Besonders stark betroffen sind auch ohne die „Apple-Steuer“ die Abonnenten von YouTube Premium Lite. Hier werden statt 5,99 Euro fortan 7,99 Euro im Monat fällig. Das Standard-Abo hat sich bei der Buchung direkt über YouTube von 12,99 Euro auf 14,99 Euro verteuert und Familien müssen fortan 27,99 Euro statt bislang 23,99 Euro bezahlen.