DisplayHDR True Black 1400: VESA legt neue OLED-Messlatte

Die Video Electronics Standards Association, kurz VESA, hat eine neue Spitzenklasse für besonders leistungsfähige OLED-Displays eingeführt. „DisplayHDR True Black 1400“ richtet sich an kommende selbstleuchtende Panels, die hohe HDR-Helligkeit mit den bekannten OLED-Vorteilen beim Schwarzwert kombinieren sollen.

Die neue Stufe verlangt eine Spitzenhelligkeit von 1.400 cd/m², eine Farbraumabdeckung von 95 Prozent DCI-P3 und einen maximalen Schwarzwert von 0,0005 cd/m². Damit setzt VESA die Anforderungen deutlich über die bisherigen True-Black-Stufen. Die Details nennt die Organisation auf der offiziellen DisplayHDR-Webseite.

Mehr Helligkeit für OLED

Die True-Black-Zertifizierungen sind für OLED- und andere selbstleuchtende Displays gedacht. Anders als LCDs benötigen diese keine Hintergrundbeleuchtung, einzelne Pixel können vollständig abgeschaltet werden. Das sorgt für sehr tiefe Schwarzwerte, zugleich war die dauerhaft hohe Vollbildhelligkeit lange eine Schwäche vieler OLED-Panels.

Genau hier setzt die neue Stufe an. Laut VESA soll DisplayHDR True Black 1400 nicht nur kurze HDR-Spitzen abdecken, sondern auch höhere Helligkeit für professionelle HDR-Arbeiten, Bildbearbeitung, Videobewertung und den Einsatz in helleren Umgebungen verlässlicher einordnen.

Erste Geräte in Sicht

Erste Produkte sollen bereits zur Bilibili World 2026 in Shanghai gezeigt werden. Genannt werden unter anderem ein Lenovo Yoga Pro 16 sowie neue Tandem-OLED-Panels von Samsung Display. Gerade Tandem-OLEDs, bei denen mehrere Leuchtschichten kombiniert werden, gelten als wichtiger Schritt zu helleren und zugleich effizienteren OLED-Displays.

Für Mac-Nutzer ist die Entwicklung vor allem mit Blick auf externe Monitore und mögliche künftige Notebook-Panels interessant. Apple setzt bei aktuellen MacBook-Pro-Modellen weiterhin auf Mini-LED-Displays, während iPad Pro und iPhone längst OLED nutzen. Wir hatten zuletzt bereits über Tandem-OLEDs von Samsung Display und über Apples mögliche OLED-Pläne für das MacBook Pro berichtet.