Alle Premium-Tarife teurer
YouTube Premium mit Preiserhöhung in Deutschland
Im April haben wir darüber berichtet, dass YouTube die Preise für Premium-Abonnenten in den USA erhöht hat. Jetzt ist offensichtlich Deutschland an der Reihe. Offiziell wurde soweit wir wissen zwar nichts angekündigt, allerdings werden inzwischen Preise angezeigt, die um gut 16 Prozent höher liegen als bisher, wenn man sich auf der Webseite der Videoplattform über die verschiedenen Premium-Abonnements informiert.
Höhere Preise für alle Premium-Tarife
Das Standard-Abonnement für Einzelpersonen hat sich von 12,99 Euro pro Monat auf 14,99 Euro pro Monat verteuert. Für ein Jahresabo bezahlt man jetzt 149,99 Euro statt bislang 129,99 Euro.
Das Familienabo von YouTube Premium kostet nun 27,99 Euro pro Monat statt bislang 23,99 Euro. Dieses Abonnement umfasst die Premium-Leistungen von YouTube für bis zu sechs Personen ab 13 Jahren, die im selben Haushalt wohnen.
Auch die Abo-Preise für Studenten wurden erhöht. Diese bezahlen mit 8,99 Euro jetzt jeden Monat 1,50 Euro mehr.
Premium Lite mit größtem Aufschlag
Besonders stark fällt die Preiserhöhung bei YouTube Premium Lite aus. Hier werden fortan jeden Monat rund 33 Prozent mehr fällig. Statt bislang 5,99 Euro muss man nun 7,99 Euro bezahlen, um die Videoplattform weitgehend werbefrei nutzen zu können.
Mit YouTube Premium lässt sich das komplette Videoangebot werbefrei nutzen. Zudem ist die Nutzung von YouTube Music inbegriffen und es gibt keine Beschränkungen bei der Audio- und Videoqualität.
YouTube Premium Lite ist quasi YouTube Premium ohne Musik. Die Werbefreiheit gilt hier lediglich für Standardvideos. Die auf YouTube verfügbaren Musikvideos kann man zwar ansehen, muss dann jedoch die hier standardmäßig eingebundene Werbung in Kauf nehmen.
Ab sofort für neue Abonnenten
Wie es scheint, gelten die höheren Preise zunächst für neue Abonnenten. Bestandskunden sollten vorab über Änderungen bei ihren Gebühren informiert werden.
Vergleicht bei YouTube-Abos grundsätzlich auch die Preise. Die über die YouTube-App angebotenen In-App-Käufe sind teurer, als über die Webseite von YouTube abgeschlossene Abonnements.
1€ mehr bei YouTube Lite hätte es auch getan. Aber gut, das entscheiden andere.
Ja echt ne Frechheit.
Tja, dann kündige ich es auch und suche eine andere Lösung
Same. 6€ war es mir wert die Werbung ohne AddIn oder anderes Gewese los zu sein, aber sobald das aktiv gesetzt wird bin ich raus
Brave browser.
Ein Glück lebe ich in Brasilien.
Ich in Portugal
Dann lieber AppleOne mit AppleTV, AppleMusic, Cloudspeicher und AppleArcade …. und für Youtube einen gescheiten Adblocker… ;-)
Aber man kann es gerne versuchen Google.
Diese Preiserhöhung macht das Google AI Pro Abo mit 5TB an Cloudspeicher noch verlockender. Da sind YouTube Premium Lite und einige andere Extras bereits inklusive.
Das dachte ich auch direkt!
Warum erinnert mich das grad vage an den „Decoy-Effekt“ / „Lockvogel-Effekt“?
Vllt. war das u.a. ein Grund für die Preiserhöhung um die Abos zu pushen?
Das AI-Abo war vorher genau richtig (wenn man den den Fit-Coach noch verwendet). Da hat man in Summe 1€ gespart. Dann wurden vor ein paar Tagen die Preise für die kleinen AI-Abos angepasst und man war wieder günstiger, jetzt gleicht sich das ganze wieder aus und das Pro-Abo lohnt sich wieder. So ein hin und her
Und damit umgeht man das Problem? Du steckst dann noch tiefer drin und freust dich auch noch
Musterkonsument
Türkei regelt
Geht das immer noch? Bei Netflix und YouTube ging’s bei mir irgendwann nicht mehr, leider.
Geht bei mir auch noch. Netflix, Youtube, Disney und ChatGPT über Türkei.
Türkei über den AppStore geht noch
Nach Indien, Argentinien und der Ukraine geht das bei mir leider, leider nicht mehr.
Also bei mir steht: „Möchtest Du Premium ausprobieren? 19,99 €/Monat“ (in der App unter Einstellungen->Käufe&Mitgliedschaft->Aktiv->Youtube Premium).
Im Moment zahle ich 129,99 €/Jahr – und das ist schon zu viel (und kein Abo, endet automatisch).
Bei den Preisen mache ich nicht mehr mit!
Zahle bisher 4€ in meiner YouTube „Familie“. Mehr wäre mir das Werbefrei auch nicht wert. Das Music Abo nutze ich gar nicht, da ich Apple Music habe.
Lite damit zu teuer.
Winke Winke
Google Family, €4 pro Person. Beste! Schaue so viel YouTube, möchte nie wieder anders.
Es gibt einen coolen Trick in iOS, seitdem YT Screen in Screen unterstützt.
1. VPN auf Albanien oder Afghanistan, dort operiert Google ohne Werbenetzwerk.
2. Ein Video starten und nach oben wischen, das Video bleibt dann auf dem Homescreen
3. Video Pausieren und Control Center aufrufen
4. Auf play drücken. Dann kann das iPhone auch gesperrt werden :-)
Daher mein TIPP: Die YT app nicht mehr updated, solange es geht…
7,99€ liegen über meiner Schmerzgrenze für die bequeme werbefreie Nutzung. Dann halt wieder im Browser und kein Geld für Google.
Zum Glück lebe ich in Polen
Ich habe auch das Premium Abo. Bin mehr als zufrieden, da wir auch YouTube Music nutzen. Bei Apple Music muss das Gerät mit der Apple ID des Music Abos verknüpft sein (ausser man holt das teurere Family Abo), bei YT Music reicht es wenn die App auf den Account des Abonnenten läuft. So kann meine Frau mit meinem Account auch YT Music hören – ohne Mehrkosten.
Auch YT bittet seine Abos teilweise vergünstigt an – da ploppt dann ein Fenster mit Angebot auf. So habe ich z.B. nun das 2. Jahr hintereinander 99 € für 12 Monate bezahlt.
uBlock und gut ist, sowohl auf MacOS als auch auf iOS.