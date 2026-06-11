YouTube Premium mit Preiserhöhung in Deutschland

Im April haben wir darüber berichtet, dass YouTube die Preise für Premium-Abonnenten in den USA erhöht hat. Jetzt ist offensichtlich Deutschland an der Reihe. Offiziell wurde soweit wir wissen zwar nichts angekündigt, allerdings werden inzwischen Preise angezeigt, die um gut 16 Prozent höher liegen als bisher, wenn man sich auf der Webseite der Videoplattform über die verschiedenen Premium-Abonnements informiert.

Höhere Preise für alle Premium-Tarife

Das Standard-Abonnement für Einzelpersonen hat sich von 12,99 Euro pro Monat auf 14,99 Euro pro Monat verteuert. Für ein Jahresabo bezahlt man jetzt 149,99 Euro statt bislang 129,99 Euro.

Das Familienabo von YouTube Premium kostet nun 27,99 Euro pro Monat statt bislang 23,99 Euro. Dieses Abonnement umfasst die Premium-Leistungen von YouTube für bis zu sechs Personen ab 13 Jahren, die im selben Haushalt wohnen.

Auch die Abo-Preise für Studenten wurden erhöht. Diese bezahlen mit 8,99 Euro jetzt jeden Monat 1,50 Euro mehr.

Premium Lite mit größtem Aufschlag

Besonders stark fällt die Preiserhöhung bei YouTube Premium Lite aus. Hier werden fortan jeden Monat rund 33 Prozent mehr fällig. Statt bislang 5,99 Euro muss man nun 7,99 Euro bezahlen, um die Videoplattform weitgehend werbefrei nutzen zu können.

Mit YouTube Premium lässt sich das komplette Videoangebot werbefrei nutzen. Zudem ist die Nutzung von YouTube Music inbegriffen und es gibt keine Beschränkungen bei der Audio- und Videoqualität.

YouTube Premium Lite ist quasi YouTube Premium ohne Musik. Die Werbefreiheit gilt hier lediglich für Standardvideos. Die auf YouTube verfügbaren Musikvideos kann man zwar ansehen, muss dann jedoch die hier standardmäßig eingebundene Werbung in Kauf nehmen.

Ab sofort für neue Abonnenten

Wie es scheint, gelten die höheren Preise zunächst für neue Abonnenten. Bestandskunden sollten vorab über Änderungen bei ihren Gebühren informiert werden.

Vergleicht bei YouTube-Abos grundsätzlich auch die Preise. Die über die YouTube-App angebotenen In-App-Käufe sind teurer, als über die Webseite von YouTube abgeschlossene Abonnements.